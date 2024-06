Gabriela Guillén y su hijo se someten a las pruebas de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología

Se confirma que la demanda de paternidad de Gabriela Guillén a Bertín Osborne sigue adelante a pesar de que el cantante ha reconocido públicamente a través de un comunicado lanzado el pasado 12 de junio que es el padre de su hijo, y ha presentado un escrito de allanamiento en el juzgado para intentar paralizar el proceso legal una vez la paraguaya y él han llegado a un acuerdo amistoso. Sin embargo, la Justicia sigue su curso y, a pesar de este pacto 'in extremis' que se produjo una semana antes de su citación oficial para someterse a las pruebas de ADN, Gabriela y su bebé han tenido que acudir este lunes al Instituto Nacional de Toxicología para hacerse los análisis que reconfirmarán lo que el presentador descubrió de modo privado. Y es que a pesar de que Bertín y la modelo guardan silencio sobre este tema, diferentes fuentes aseguran que tras la mediación de José Luis López 'El Turronero', ambos se hicieron las pruebas en un laboratorio privado elegido de común acuerdo el pasado 20 de mayo. Una vez el resultado arrojó que el cantante era el padre del pequeño -algo que la esteticien ha mantenido desde un primer momento- fue cuando decidió lanzar un comunicado asumiendo públicamente la paternidad del niño anunciando que se hará cargo de que al menor no le falten posibilidades. Pero este paso al frente y el reconocimiento de que el niño es hijo suyo no ha sido con el tiempo suficiente para que se paralice el proceso legal, por lo que Gabriela y el pequeño, citados para este 19 de junio, han acudido al Instituto de Toxicología este lunes, donde se han hecho las pruebas de paternidad al no haber podido paralizar a tiempo el proceso. Intentando esquivar a la prensa, la paraguaya ha accedido al lugar en coche sin hacer declaraciones sobre este inesperado giro de guión. Y tras varias horas en el interior han abandonado el Insituto de Toxicología muy seria en el sitio del copiloto de su vehículo sin revelar cómo ha salido todo y cuál será el siguiente paso una vez Bertín ha reconocido que es el padre del pequeño. El momento, ¡a continuación!

