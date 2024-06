Anabel Pantoja celebra su embarazo junto a su pareja y su madre

Anabel Pantoja está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. Saber que está embarazada del amor de su vida y pregonarlo a los cuatro vientos hace unos días ha sido una auténtica inyección de vida y ahora está aprovechando al máximo su tiempo. Este fin de semana, Anabel ha viajado hasta Sevilla junto a David Rodríguez. Juntos han disfrutado de una comida familiar con Merchi, la madre de la influencer, y a la salida, ésta no ha dudado en atender a la prensa y desvelar cómo se encuentra. Le hemos preguntado si tiene pensado quién será la madrina de su bebé y parece que no lo tiene claro... ni siquiera si será su tía, Isabel Pantoja: "En eso no pienso todavía, estoy en el cuarto mes". Eso sí, lo que nos ha desvelado es que está viviendo su mejor momento en la vida tras quedarse embarazada y no quiere saber qué han dicho de ella Yulen Pereira y Omar Sánchez: "Estoy en el mejor momento de mi vida, no voy a hablar de cosas que me parecen absurdas y tengo una familia preciosa a la cual quiero dedicar tiempo, estoy muy feliz, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones, la verdad que hay muchos comentarios positivos y los negativos me la bufan, como diría Mila". En cuanto a si ha podido felicitar el cumpleaños a Irene Rosales, Anabel nos ha asegurado que sí: "Claro que sí", aunque no ha podido quedar con ellos: "No he podido porque estoy ahora en modo familia, ¿vale?".

