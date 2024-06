Lola Lolita les manda un consejo a Isabel Preysler y Carmen Lomana

Lola Lolita ha abierto este fin de semana las puertas de su propio fin de semanas y no puede estar más feliz por todos los sueños que está cumpliendo poco a poco. Europa Press fue testigo de esta gran inauguración y hablamos con ella sobre cómo está llevando este éxito rotundo en redes sociales. Tras haber rumores sobre una posible crisis con su pareja, la joven nos dejaba claro que "Isaac es mi pilar fundamental, a mí no me dan cinco paros cardíacos al día si no fuera por él". Tanto es así que nos aseguraba que le encantaría pasar con él por el altar y le gustaría formar una familia pero todavía es pronto: "¿Que si me veo siendo mamá? pues, hombre, claro, pero no, not yet, not yet, amore". También nos habló de Victoria Federica, para quien tuvo muy buenas palabras: "Victoria es un bombón, la mejor del mundo. Haberla conocido este año, porque hemos hecho el programa de 'El Desafío' juntas, ha sido lo mejor, la verdad. Y creo que mucha gente también va a poder conocerla como realmente es". Además, nos desvelaba que "ella toda la vida ha tenido que crecer expuesta y pues no se le ha dado la oportunidad de que se pueda abrir como persona", pero dejaba claro que "es una niña encantadora, súper dulce, amiga de sus amigos". La influencer expresaba su negativa ante los prejuicios que se tienen sobre Victoria Federica: "Qué malos son los prejuicios" y, sorprendentemente, nos confesaba que "yo no me sabía ni su apellido bien, imagínate". Lola se mojó en la guerra que hay abierta entre Isabel Preysler y Carmen Lomana y les mandaba un consejo: "Hay que ser amigos todos, llevarse bien, y eso es lo importante. Ah, pues es que no lo sé, es que como hoy en día hay de todo, que cada uno sea lo que quiera ser y sienta lo que quiera sentir, y ya está". Por último, la influencer quiso agradecer a su madre el gran apoyo que le ha mostrado desde el comienzo de su carrera: "Mi madre es mi manager y sin ella yo creo que mi camino pues no iría viento en popa. Y bueno, pues como este es mi evento digo: pues vamos a hacer la alfombra todos, hombre, ¿no? ¿Por qué no? Un recuerdo para toda la vida. Así que he posado con mis padres, con mis hermanos, con mi chico, todos juntos ahí".

