María Pombo solo tiene buenas palabras hacia Isabel Preysler y Carmen Lomana

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, María Pombo se ha dejado ver este jueves en la II gala benéfica ‘Fight with care’ que organiza TELVA en apoyo a la investigación contra el cáncer y nos ha confesado cómo va a pasar este verano. La influencer nos desvelaba que se sentía "muy feliz de poder estar aquí" y también "muy bien, muy feliz, disfrutando de la etapa en la que estoy"... y no es para menos porque María tiene muchos motivos para sonreír. Este verano nos ha comentado que "pinta muy bien" porque "nos acabamos de hacer la casita de mi sueño en Cantabria" que define como "una maravilla" porque su familia se han construido otra casa al lado por lo que estarán "juntos, pero no revueltos". Con total naturalidad, la influencer ha sido preguntada por esas voces que aseguraban que estaba distanciada de su amiga Laura Matamoros y ella misma nos ha confesado que no existe "ningún tipo de polémica". Tanto es así que la mujer de Pablo Castellano ha dejado claro que "Laura y yo somos amigas, sé también la situación en la que puedes llegar a estar en una isla, te puedes volver un poco loca, pero no hay ningún tipo de problema". Tras hablar de estos temas más serios, María contestaba a algunas preguntas de actualidad, como la guerra que hay servida entre Isabel Preysler y Carmen Lomana... para las que solo ha tenido buenas palabras: "Me parecen dos grandes de España, no podría elegir. Carmen Lomana es más cercana e Isabel Preysler es como más celebrity". Por último, después de haber sido entrevistada en varias ocasiones por Bertín Osborne, le han preguntado por el comunicado que envió ayer reconociendo su paternidad respecto al hijo de Gabriela Guillén y la Pombo nos comentaba que no le puede dar ningún consejo porque ya ha ejercido de padre y su experiencia le avala: "Tiene muchos hijos, no puedo darle ningún consejo a una persona que me triplica la edad".

