Carmen Borrego hace una promesa para falicitar un acercamiento a su nuera Paola Olmedo

Momentazo el que hemos vivido este jueves en la gala de 'Supervivientes' cuando Jorge Javier Vázquez ha promocionado el inminente regreso a la parrilla de Mediaset de 'Hay una cosa que te quiero decir': "Si quieres resolver un conflicto familiar estaré encantado de ayudarte" animaba a la audiencia, aprovechando la coyuntura para poner a Carmen Borrego en una posición complicada de la que ha salido airosa sin despeinarse y sin perder la sonrisa. "Me gustaría que le volváis a poner el número de teléfono a Carmen de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Me ha dicho que le gustaría llevar a su nuera" -la mujer de su hijo José María Almoguera, Paola Olmedo, con los que no tiene relación desde que regresó de Honduras- pedía el presentador a la organización del programa ante una divertida Borrego que, entrando al juego, exclamaba "sí claro, cómo no". "Llámala tú cariño" añadía después de que Jorge Javier le advirtiese muerto de risa que es "buenísimo en este tipo de situaciones". Ha sido entonces cuando, dispuesta a verse las caras con su nuera en 'Hay una cosa que te quiero decir' para arreglar públicamente sus diferencias, la hermana de Terelu Campos ha lanzado una sorprendente promesa: "Si ella llama, yo voy. Lo prometo" ha asegurado. Y como no podía ser de otra manera, Jorge Javier ha mirado directamente a cámara para mandar un mensaje a la mujer de José María Almoguera, con la que su reconciliación parece un hecho dos meses después de anunciar su separación. "Paola, está la pelota en tu tejado. Me encantaría conocerte" ha apuntado ante una Carmen que, muerta de risa, ha dejado claro que no le importaría acercar posturas en un plató con su nuera.

Compartir nota: Guardar Nuevo