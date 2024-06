Alemania presiona en Europa para evitar la imposición de aranceles a los eléctricos chinos

El Gobierno alemán está intentando evitar que los nuevos aranceles propuestos por la Comisión Europea a la importación de vehículos eléctricos de China no lleguen a entrar en vigor o, al menos, suavizarlos en el caso de que el resto de Estados miembros apoyen su imposición. Varios funcionarios alemanes de la esfera de Bruselas que han hablado con 'Bloomberg' se muestran confiados en que el Ejecutivo comunitario dé finalmente marcha atrás y puedan encontrar una solución en las negociaciones directas que tienen previsto iniciar a puerta cerrada entre las autoridades europeas y las chinas. En concreto, la Comisión Europea impondrá aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC. Otros fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación afrontarán un arancel del 21%, mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto de 38,1%. Porcentajes que se sumarán al arancel del 10% que ya se aplica en la actualidad. HABECK VIAJARÁ A PEKÍN El vicecanciller, Robert Habeck, ha respaldado poner en marcha paneles de negociación con China para resolver lo que ha calificado como un "estancamiento comercial" y ha advertido de que la Unión Europea se enfrenta a una escalada de tensiones entre los bloques. De hecho, según el calendario del político contempla un viaje oficial la China la semana que viene y está previsto que se trate el asunto de los aranceles con los funcionarios chinos. A finales de abril, consideró que la decisión no debería ser de aplicación inmediata. Por su parte, el ministro alemán de Transportes, Volker Wissing, miembro del partido liberal, también ha advertido de las posibles consecuencias de los aranceles punitivos. CHINA PEDIRÁ LA INTERMEDIACIÓN DEL A OMC De momento China no ha anunciado medidas de represalia, aunque a través de un comunicado el ministerio de Comercio ha dicho que defenderá "las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los principios del mercado", después de que el portavoz del departamento de Asuntos Exteriores, Lin Jian, dijera que los aranceles "son un caso claro de proteccionismo". "Esta acción no solo daña los derechos legales y los intereses de la industria de vehículos eléctricos china, sino que también distorsiona la producción de automóviles y las cadenas de suministro en todo el mundo, incluyendo la Unión Europea", sentenciaron.

