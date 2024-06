Von der Leyen vota en las europeas con el deseo de fortalecer "más que nunca" a la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha votado este domingo en las elecciones europeas con un llamamiento a la participación y ha conseguir que Europa salga reforzada como nunca antes de estos comicios. "Acabo de votar. Dirigíos a las urnas para usar vuestro voto, exhibamos el poder de nuestra democracia y consigamos que Europa, nuestro hogar común, sea más fuere que nunca", ha hecho saber en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X tras depositar su voto en un colegio electoral cerca de Hanover. Von der Leyen, de 65 años, opta a un segundo mandato al frente de la Comisión; un cargo que, por regla general, el máximo cargo lo designa el partido europeo que obtiene mejores resultados en las elecciones europeas. Además de Alemania, hoy también se vota en otros 20 países de la UE. En otros países, como los Países Bajos, Irlanda y Eslovaquia, los ciudadanos ya han depositado su voto. En Alemania se presentan unos 1.400 candidatos de 35 partidos y otras organizaciones políticas. Los sondeos dan claramente ventaja en Alemania a la alianza conservadora de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Von der Leyen y el partido bávaro Unión Social Cristiana (CSU). Según las encuestas previas, los partidos de derechas obtendrán buenos resultados en varios de los 27 Estados miembros de la UE, como Austria, Francia e Italia. En Alemania, la alianza CDU/CSU podría ganar las elecciones europeas por un amplio margen, según los sondeos. Por detrás se sitúan en relativa igualdad el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Se espera que las primeras previsiones sobre el reparto de escaños en el nuevo Parlamento Europeo se anuncien el domingo entre las 20.15 y las 20.30 horas. Los primeros resultados preliminares de algunos Estados de la UE se esperan después de las 23.00 horas. En paralelo a las elecciones europeas, los votantes de varios estados federales alemanes están llamados a elegir el domingo sus parlamentos locales: en Baden-Wurtemberg, Brandeburgo, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia y Sajonia-Anhalt se decide hoy sobre órganos representativos como consejos de distrito, consejos municipales o asambleas de distrito. En Turingia, donde se celebraron elecciones locales hace quince días, muchos ciudadanos también pueden decidir sobre su futuro administrador de distrito o alcalde. Habrá segunda vuelta en 15 distritos y ciudades independientes, en nueve casos, con candidatos de la AfD en la papeleta, informa la agencia DPA. En la primera vuelta de las elecciones locales, el partido ultraderechista ganó varios escaños adicionales en los parlamentos locales, pero no pudo obtener escaños en ayuntamientos y consejos de distrito. También será interesante el comportamiento de los partidos en Brandeburgo y Sajonia, donde las elecciones municipales se consideran un test de opinión pública antes de las elecciones regionales de septiembre. La campaña de las elecciones europeas en Alemania concluyó el sábado con mítines, manifestaciones y llamamientos al voto. En varias ciudades, los ciudadanos salieron a la calle contra el extremismo de derechas y a favor de la democracia. Una alianza de organizaciones de la sociedad civil convocó a manifestaciones en Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia y Dresde, entre otras ciudades. Según la Policía, sólo en Berlín se congregaron unas 15.000 personas. Las pancartas de las manifestaciones incluían lemas como "Corazón en lugar de agitación", "Derechos humanos en lugar de gente de derechas" y "Diversidad sin alternativa". Hay que recordar además que tres concejales de Alternativa para Alemania (AfD) han sido atacados este pasado sábado, los dos últimos a manos de individuos enmascarados a la salida de una cafetería en la ciudad de Karlsruhe, en el suroeste del país, según fuentes policiales. Como consecuencia de la agresión, han resultado heridas tres personas, entre ellas los dos representantes locales de AfD, que fueron atacados con un bate de béisbol, según ha informado el propio partido. Las tres víctimas han sido atendidas en el lugar de la agresión. Allí, la Policía ha detenido a cinco personas, a las que ha dejado en libertad momentos más tarde tras tomarles los datos personales. Asimismo, fuentes policiales, que han confirmado el hallazgo de un palo en el lugar de los hechos, han informado también de que otros presuntos autores han huido de la escena. No obstante, el portavoz de la Policía de Karlsruhe no ha confirmado ni desmentido que se haya utilizado un bate de béisbol en el ataque. Si bien las fuentes a cargo de la investigación no han ofrecido más detalles al respecto, según la formación local de AfD, el ataque habría sido orquestado por el entorno de la izquierda radical y en el atentado habrían participado unas diez personas. "Sólo gracias a la valiente intervención del personal de seguridad sentado en la mesa de al lado se pudo evitar algo peor", ha agradecido en un comunicado la representación local de AfD en el ayuntamiento de Karlsruhe. Previamente, este mismo sábado, otro miembro de Alternativa para Alemania ha sido agredido en la ciudad de Dresde. Allí, el diputado del partido ultraderechista en el estado de Sajonia, Hans-Jürgen Zickler, ha sido golpeado por un hombre de 47 años, que le ha propinado un puñetazo en un puesto de información para la campaña electoral en la ciudad.

