Verstappen alarga su idilio con Canadá y Alonso termina sexto

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) recuperó el sabor de la victoria al imponerse este domingo en el Gran Premio de Canadá, marcado por el ir y venir de la lluvia, donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó sexto y Carlos Sainz (Ferrari) no pudo terminar. Tras nueve carreras, el vigente triple campeón del mundo sigue siendo el líder indiscutible del Mundial a pesar de las últimas 'sorpresas'. La de McLaren parece mantenerse, ya que Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri, quinto, con el podio completado por el inglés George Russell (Merecedes), quien salió de la pole. En cuanto a los españoles, Alonso volvió sentirse competitivo en un fin de semana muy complicado, pero que dejó atrás tres carreras de sufrir. El doble campeón del mundo partía sexto y aguantó la posición, mientras que, después de ser tercero en Mónaco, Carlos Sainz rubricó un agónico GP canadiense con el abandono. No parecía sobrado Verstappen en la primera mitad de la carrera pero, después de un primer coche de seguridad a 30 vueltas del final, tomó la delantera. La salida había sido amable, con mucha agua pero con previsión de que iba a durar 15 minutos. Los Haas de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen apostaron por el neumático de lluvia y ganaron muchas posiciones ante los demás intermedios. Russell aprovechó la visibilidad de no tener a nadie por delante, mientras el derrumbe de Ferrari se iba confirmando en el Gilles Villeneuve. Saliendo undécimo y duodécimo, a Charles Leclerc le avisaron desde el inicio de un problema en el motor y Sainz no tuvo opción de adelantar con el agarre defectuoso de estos días. La carrera estuvo en seguir el carril seco y el primero en ir a por el triunfo fue Norris, que dio cuenta de Verstappen y Russell con aparente facilidad. El radar de la lluvia avisaba de que iba a volver pero la parada se precipitó con el coche de seguridad que provocó Logan Sargeant (Williams). Ahí, y no en la pista, perdió Alonso la posición con Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que Sainz seguía decimocuarto y Ferrari la liaba con Leclerc. El monegasco, que venía de ganar en casa, se la jugó con neumático seco y tuvo que entrar poco después otra vez porque la lluvia sí que apareció. De lo más alto a lo más bajo, Leclerc terminó abandonando. El regreso fue de Verstappen y, pasada el agua, la pista empezó a secarse, aunque por partes y con riesgos. Hamilton fue el primero en ir a por los secos y Norris quien se la jugó haciendo lo contrario que los demás. Ambas estrategias no pudieron con el de Red Bull, un Verstappen que aún tuvo un órdago que aguantar con otro coche de seguridad, el que provocó Sainz. El Ferrari del madrileño tampoco terminó con un trompo que se llevó por delante a Alex Albon (Williams). De nuevo agrupados, el neerlandés, tercera victoria seguida en Montreal, protegió su primera posición de Norris, mientras que Piastri cedió a la presión de los Mercedes. Russell ganó una bonita lucha con Hamilton para completar el podio y Alonso confirmó una sexta plaza que confiarán en Aston Martin sea punto de inflexión para volver a estar en mayores peleas.

Compartir nota: Guardar Nuevo