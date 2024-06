La primera ministra danesa pide votar y agradece el apoyo tras la agresión del viernes

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido en redes sociales participar en las elecciones europeas de este domingo y ha agradecido los apoyos recibidos tras la agresión que sufrió el pasado viernes en el centro de Copenhague. "Espero que tengas un muy buen día de elecciones. Hoy todos los votos cuentan por igual. Es una de las cosas más hermosas de un día electoral", ha apuntado en un mensaje publicado en Instagran junto a una fotografía de primer plano suya en la que se la ve ligeramente sonriente. Frederiksen ha apuntado que "hay mucho en juego" en estos comicios y ha mencionado cuestiones como la guerra en Ucrania, el cambio climático, la "presión sobre las fronteras exteriores de Europa" o "los gigantes tecnológicos que roban la infancia de nuestros niños y jóvenes". "La UE necesita las ideas danesas. Y Dinamarca necesita una UE fuerte si queremos resolver juntos los grandes desafíos. Importa por quién votes hoy. Y cada voto cuenta. Espero que votes socialdemocracia", ha indicado en tono electoral. La primera ministra danesa no se ha referido a la agresión del viernes en el mensaje de este domingo, pero sí lo hizo en otra publicación de la tarde del sábado en la que agradece el apoyo recibido y expresa su "tristeza" por lo ocurrido. "Gracias por los muchos, muchos, muchos saludos con apoyo y respaldo. Es increíblemente conmovedor. Estoy triste y afectada por el episodio de ayer, pero por lo demás estoy a salvo", ha explicado antes de pedir "paz". "Necesito estar con mi familia y ser yo misma por un tiempo", ha explicado. Frederiksen sufrió un ligero traumatismo cervical debido a un puñetazo que le propinó un individuo en una plaza del centro de Copenhague. El agresor fue detenido de inmediato y la Policía no cree que haya motivos políticos tras el ataque. La primera ministra ha suspendido su participación en varios eventos el sábado y no tiene previsto tampoco aparecer en ningún acto el domingo. La agencia de noticias danesa Ritzau ha informado de que el agresor estaba bebido y bajo la influencia de otras drogas. Además asegura que se trata de un ciudadano polaco que lleva mucho tiempo viviendo en Dinamarca.

