Cierran los primeros colegios electorales en Bélgica

Bruselas, 9 jun (EFE).- Los colegios electorales belgas donde se votaba en papel cerraron a las 14:00 hora local de este domingo (12:00 GMT), mientras que aquellos en los que el voto es electrónico, en Bruselas y en algunos distritos comunales de Flandes, seguirán abiertos hasta las 16:00 locales.

La triple jornada electoral en el país (elecciones federales, regionales y europeas) discurre sin incidentes, y con alguna anécdota puntual.

A primera hora tuvieron lugar algunos problemas técnicos en distintos colegios electorales, que fueron corregidos con relativa rapidez y no provocaron más que ciertos retrasos.

En Bélgica, 8.359.908 personas votan hoy, incluidos 244.000 jóvenes de entre 16 y 17 años que pueden votar por primera vez en las elecciones europeas.

Entre esos jóvenes, fueron por primera vez a las urnas los cuatro hijos del rey Felipe de los belgas: la princesa heredera Elisabeth, los príncipes Emmanuel y Gabriel y la princesa Eleonore, todos de entre 16 y 22 años.

Según los medios flamencos VTM y HLN, algunos menores habrían votado, además de en las elecciones europeas, también en las elecciones federales y regionales de Flandes.

"Del total de 8 millones de votos, podrían ocurrir algunos errores", indicó el servicio público federal de Interior, que no confirmó sin embargo esa información.

El ex primer ministro belga y ex alcalde de Mons Elio Di Rupo, que figura en las listas del partido socialista (PS) a las elecciones europeas, eligió al candidato equivocado, un error que atribuyó al hecho de no haber llevado sus buenas gafas y fue corregido con una nueva papeleta. EFE

mb/vh