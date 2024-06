Atlético y Levante y Villarreal y Granada se jugarán en la última jornada de la Liga F la Champions y descenso

El Atlético de Madrid y el Levante UD llevarán hasta la última jornada del próximo fin de semana la pelea por la tercera plaza de la Liga F, la última que da acceso a la previa de la Liga de Campeones, mientras que el Villarreal y el Granada se jugarán el descenso a la Primera RFEF. En la pelea de arriba, el conjunto rojiblanco no pudo dar un paso de gigante después de sacar un empate (1-1) ante el Sevilla y ver como las 'granotas' se colocaba a un punto tras ganar en su visita a un Granada (0-2) que cae al puesto de descenso, con un punto de desventaja sobre el Villarreal, que sumó la victoria (2-0) ante el colista Sporting Club Huelva. El Atlético de Madrid vio frenado su buen momento de cinco victorias seguidas ante un Sevilla, frente al que tuvo que batallar más de una hora con una jugadora menos por la expulsión por doble tarjeta amarilla de la delantera brasileña Ludmila da Silva. Pero pese a esta inferioridad, el equipo que entrena Arturo Ruiz fue capaz de ponerse por delante en el marcador con un gol de Eva Navarro en el minuto 62 que le acercaba a la Champions. Sin embargo, las locales lograron la igualada por medio de Cristina Martín-Prieto y obligará, para no depender de nadie, a las colchoneras a ganar en casa a un Villarreal que se jugará el no descender. Al Levante UD no le valdrá otra cosa que no sea el triunfo en su último partido liguero, en casa ante el Madrid CFF, para optar a una tercera posición que acecha gracias a su victoria por 0-3 ante un Granada que afrontará la última jornada en descenso. Paula Fernández abrió el marcador en el minuto 18 y un doblete de Alba Redondo sentenció en los compases finales. El equipo nazarí necesitará ganar a domicilio a la SD Eibar y esperar que el Villarreal no lo haga en Alcalá de Henares después de que el 'Submarino Amarillo' pusiese fin a su mala racha sin victorias al batir 2-0 al Sporting Club Huelva con tantos de Thais Reiss y Fatouh Kanteh. Más margen tendrán el Levante Las Planas y el Betis para lograr la permanencia en la última jornada, a la que llegarán con tres puntos de ventaja sobre el Granada y que con uno más ante la Real Sociedad y el Costa Adeje Tenerife cerrarán su salvación en el fútbol profesional. El equipo catalán no falló en casa ante el Valencia con una goleada necesaria (3-0), mientras que el bético no pudo dar la campanada en el Johan Cruyff donde fue arrollado por el FC Barcelona en un partido especial para Sandra Paños y Mariona Caldentey que jugaron por última vez ante la afición blaugrana. Salma Paralluelo firmó un doblete para igualar en el Pichichi a su compañera Caroline Graham Hansen, que también vio puerta, con 20 goles, mientras que Mapi León volvió a tener minutos tras su lesión de rodilla del pasado mes de diciembre. Por otro lado, en los partidos en los que no había nada en juego a nivel clasificatorio, el Real Madrid se impuso por 1-0 al Athletic Club gracias a un gol de la joven canterana de 17 años Paula Comendador, mientras que un tanto de Nerea Eizagirre de penalti en el minuto 87 le sirvió a la Real Sociedad para levantar ante el Madrid CFF un 2-0 y llevarse la victoria por 3-2. El Costa Adeje Tenerife y el Eibar empataron a un gol.

