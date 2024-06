Previa del España - Irlanda del Norte

La selección española masculina de fútbol acabará este sábado sus probaturas en el campo antes de poner rumbo a Alemania para la disputa de la Eurocopa con un segundo amistoso en el Estadi Mallorca Son Moix (21.30 horas/La 1) ante Irlanda del Norte, un rival de más entidad y competitivo que Andorra. La cuenta atrás final para arrancar la EURO ya se ha iniciado en el vestuario de la 'Roja', que cuando se mida al rocoso y físico combinado británico estará a una semana de su estreno en la cita continental ante Croacia. Después de jugar ante los irlandeses, los 26 elegidos definitivos por Luis de la Fuente volarán ya hacia Stuttgart para concentrarse en su cuartel en la Selva Negra y afinar la puesta a punto final para el exigente debut ante los croata. Después de golear con facilidad y gracias a una mejor segunda parte a la modesta Andorra (5-0), con protagonismo para Mikel Oyarzabal, autor de un triplete, España tendrá seguramente más complicaciones ante Irlanda del Norte, frente a la que se medirá ya sin la presencia de Pau Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente, los descartes del de Haro para la EURO. El técnico riojano ya tendrá para este encuentro a todos sus futbolistas después de que el pasado miércoles en el Nuevo Vivero de Badajoz no pudiese contar con Dani Carvajal, Nacho Fernández, Joselu Mato y Aymeric Laporte, que todavía no se habían incorporado por las actividades de sus equipos, ni con Rodri Hernández ni Dani Olmo, que se quedaron trabajando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Con todo, lo más probable es que De la Fuente ponga sobre el césped del Estadi Mallorca Son Moix un once mucho más reconocible que el de hace unos días donde sólo estuvieron Álvaro Morata y Alejandro Grimaldo de los que podrían partir de inicio ante Croacia, a la espera de lo que pueda decidir sobre Pedri, que jugó más de una hora en su primer encuentro con la 'Roja' desde el Mundial de Catar de 2022. De este modo, Unai Simón volverá seguramente a la portería después de que ante Andorra jugasen David Raya y Alex Remiro, mientras que en defensa Robin Le Norman y Aymeric Laporte podrían formar la pareja titular, con Jesús Navas, ante la mayor carga de Carvajal, y Marc Cucurella en los laterales. En el medio, ninguno de los habituales (Rodri, Fabián y Merino) tuvo ni un minuto por lo que podrían volver para dar más fuerza ante el físico rival, misma situación en la parte ofensiva, donde los dos 'puñales', Lamine Yamal y Nico Williams también 'descansaron'. Arriba, el buen hacer goleador de Oyarzabal le podría permitir jugar de '9', aunque el seleccionador también podría seguir buscando que Álvaro Morata siga ganando confianza. España tendrá una buena prueba antes de la Eurocopa, sobre todo en el aspecto físico, aunque Irlanda del Norte que no ha logrado clasificarse para un gran torneo desde su presencia en la Eurocopa de 2016. Contra la 'Roja' no se cruza desde el 2007, con derrota por 1-0 en Las Palmas de Gran Canaria en una fase de clasificación para la EURO 2008 donde fue 'culpable' de tener contra las cuerdas a Luis Aragonés meses antes al imponerse en Belfast por 3-2. El combinado británico, número 73 del ranking de la FIFA y que no tuvo opciones de clasificación, no juega desde el pasado mes de marzo y tratará de crearle más problemas a la campeona de la Liga de Naciones, que seguramente tendrá el dominio del partido por su superioridad técnica y que deberá tener paciencia para encontrar los espacios ante un rival siempre más asequible lejos de su público. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Simón; Navas, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Merino; Yamal, Olmo, Williams; y Morta. IRLANDA DEL NORTE: Hazard; Hume, Toal, Evans, Brown; Price, Charles, Lewis; Taylor y Marshall. --ÁRBITRO: Bastian Dechepy (FRA). --ESTADIO: Mallorca Son Moix de Palma de Mallorca. --HORA: 21.30/La 1.

