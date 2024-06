Miles de personas protestan contra el Gobierno de Netanyahu tras el rescate de cuatro rehenes de Gaza

Miles de personas han salido este sábado a las calles para protestar contra el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el rescate de cuatro rehenes retenidos en la Franja de Gaza durante una operación del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino. Algunos asistentes a la concentración en Tel Aviv, como el exjefe de Inteligencia del Ejército israelí Amos Malka, han criticado la decisión de Netanyahu de fotografiarse con los familiares de los cuatro rehenes rescatados e ignorar, por contra, a aquellos que han muerto en el enclave, según el diario 'The Times of Israel'. Las manifestaciones antigubernamentales se han producido también en otros puntos, como en Haifa o Beerseba. Los manifestantes han exigido la convocatoria de elecciones en Israel y un acuerdo para liberar a los rehenes restantes que siguen cautivos en Gaza a manos de las milicias palestinas. También se han manifestado centenares de personas en Jerusalén, donde, al igual que en otras ciudades, han criticado al Gobierno por el reciente anuncio de la muerte de Chaim Peri, de 79 años; Yoram Metzger, de 80 años; Amiram Cooper, de 84 años y de Nadav Popplewell, de 51 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó una propuesta con tres fases para un alto el fuego en Gaza y la vuelta a casa de los secuestrados a cambio de la excarcelación de presos palestinos, si bien desde entonces las partes no se han puesto de acuerdo.

