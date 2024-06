Isa Pantoja, de Feria, y Kiko Rivera, pletórico. Sus diferentes reacciones al embarazo de su prima Anabel

Cumpliendo su sueño de crear su propia familia, Anabel Pantoja acaba de anunciar a bombo y platillo, vía exclusiva en portada de la revista 'Lecturas', que está embarazada de 4 meses y que será madre de su primer hijo a los 38 años junto a su novio, David Rodríguez, el próximo invierno. Feliz, aunque confiesa que no sabe si la llegada de este nuevo miembro de la familia servirá para unir a los Pantoja, la influencer ha contado que tanto su tía Isabel Pantoja como sus primos Kiko Rivera e Isa P. recibieron la noticia de su futura maternidad con gran alegría. Y mientras la tonadillera, que ya se encuentra en Almería porque este sábado ofrece un concierto en la ciudad andaluza, guarda silencio y acaparar titulares por su presunta ruptura con su amiga Mariló de la Rubia por los feos que Agustín Pantoja habría hecho a la cordobesa para separarla de su hermana, sus hijos han reaparecido ante las cámaras y han reaccionado al embarazo de Anabel. Kiko Rivera lo ha hecho en Sevilla, en el partido benéfico de la Alegría a favor de la Fundación Alalá, donde por cierto ha coincidido con su hermano Francisco Rivera, aunque que sepamos o que captasen las cámaras no han llegado a cruzarse: "¡Qué bien, qué alegría! Coincidimos seguro" ha exclamado con ironía el Dj cuando le hemos preguntado por el torero, con el que no tiene relación desde hace años. Mucho más hablador se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la futura maternidad de su prima. "Estoy encantado de la vida, le deseo todo lo mejor del mundo como ya todo el mundo ha podido ver -ya que Kiko también ha felicitado cariñosamente a Anabel a través de redes sociales- y que venga sano o sana, eso es lo que todo el mundo quiere" ha afirmado con una sonrisa, sin aclarar si el bebé podría unir de nuevo a su familia. "Bueno, yo no vengo para hablar de eso, pero muchas gracias" ha zanjado. Una reacción opuesta a la de Isa Pantoja, que al margen del embarazo de su prima ha disfrutado de la Feria de Sanlúcar con un favorecedor vestido de flamenca de Aurora Gaviño con el que ha posado encantada ante las cámaras tras acudir a la peluquería para ponerse guapa. Muy esquiva, la hija de Isabel Pantoja ha ignorado las preguntas sobre Anabel y su maternidad, aunque no ha tenido problemas en revelar cómo se encuentra tras su reciente paso por el hospital por problemas respiratorios de los que no acaba de recuperarse: "Pues estoy igual, estoy mal. Me tienen que hacer pruebas pero es asma" ha explicado, dando la callada por respuesta a todo lo relacionado con el embarazo de su prima y los rumores que apuntan a que a su madre no le habría hecho demasiada gracia la noticia de que va a ser tía abuela.

Compartir nota: Guardar Nuevo