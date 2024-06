Feijóo pide votar "masivamente" contra Sánchez y "el peor Gobierno de la democracia", que ve "lleno de corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña este viernes en Valencia llamando a votar "masivamente" el 9 de junio contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y "el peor Gobierno de la democracia". Según ha dicho, el "afán" del PSOE y el presidente del Gobierno estos días solo consiste en "tapar la corrupción" dado que están "llenos de casos de corrupción" y "cada día aparece uno nuevo". "Si no queréis que gane la corrupción, votad al PP. Si no queréis que Sánchez se refuerce para seguir haciendo de las suyas, votad al PP", ha pedido Feijóo en un mitin en el auditorio Parque de Cabecera de Valencia junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El presidente de los 'populares' ha asegurado que la corrupción les "avergüenza" como españoles y ha criticado que Sánchez se "mofe de los españoles" y "pasee por los mítines" a una persona que está "siendo investigada por la justicia para reírse de todos", en alusión a la reaparición de su esposa, Begoña Gómez, en un acto electoral del PSOE en Benalmádena. "Nunca nadie nos ha tratado como personas que no sabemos leer y escribir. No saben ellos que en España hay mucha vida inteligente y que distinguen perfectamente lo que es un impostor de lo que es una persona honesta", ha manifestado, para llamar a los ciudadanos a "responder" en las urnas ante este comportamiento de Sánchez. Feijóo ha señalado que todos las actuaciones del Gobierno en las últimas semanas solo obedecen a su "afán por tapar las sospechas de corrupción". "Sospechas que van más allá de un caso de corrupción. Es que estamos llenos de casos de corrupción. Si cada día aparece uno nuevo", ha exclamado, aludiendo al llamado caso del "tito Berni". "EL PEOR GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA" QUE "SE ESTUDIARÁ EN LOS LIBROS" El jefe de la oposición también ha acusado a Sánchez de querer construir "muros" y aportar por la "división" y la "polarización" cuando, según ha dicho, los españoles quieren "puentes", el diálogo y la concordia. "Si quieres construir un muro, no puedes presidir España. En España somos especialistas en hacer puentes, no muros", ha aseverado. Feijóo ha animado a ir a votar para empezar a abrir una nueva etapa porque desde hace siete meses están "sufriendo el peor Gobierno de la democracia española". "No es una exageración, lo estudiaremos en los libros de historia", ha proclamado, ante un auditorio entregado. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

