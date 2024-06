Elalba de Emilio Moro vuelve un año más con una colaboración en exclusiva con Philippa 1970

Con la llegada del verano, las reuniones familiares y con amigos se incrementan con esas interminables comidas o esas largas noches rodeados de tus seres queridos. Planes en los que todos los detalles cuentan, por eso la bebida es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta si estás pensando en organizar una cita que sea recordada por todos los invitados. Si buscas un vino que sea punto de encuentro y que inspire a las personas a través de su esencia, muy atento... porque tenemos el ideal para este verano: Elalba de Emilio Moro 2023. En el corazón de la Ribera de Duero, en una zona privilegiada de la "Milla de Oro", se encuentra Bodegas Emilio Moro. Una bodega familiar con más de 100 años de historia que, con pasión y entrega al mundo del vino, busca cumplir con ésta máxima. En su esencia encontramos su vínculo con la tierra y la experiencia de cuatro generaciones que, apoyándose en la búsqueda continua de la excelencia y en la innovación, han logrado obtener la mejor expresión de su terroir en cada uno de sus vinos. Fruto de esa continua evolución nació Elalba de Emilio Moro, el primer rosado de la bodega familiar que, un año más, vuelve para presentar su nueva añada: Elalba de Emilio Moro 2023. Este rosado nace con el objetivo de hacer disfrutar porque esta bodega cree "en la importancia de apreciar los regalos que nos ofrece la vida de una forma pausada y consciente", nos explica Patricia Sánchez Moro, directora general y miembro de la cuarta generación de la bodega familia. En este sentido, Elalba "es más que un vino. Es el acompañante perfecto para aquellos que ven la vida como una experiencia exquisita donde las tendencias no tienen cabida, pero la calidad y el estilo, sí", nos explica Héctor Medina Moro, director de marketing de la bodega. Para celebrar por todo lo alto el verano y esas reuniones familiares, Bodegas Emilio Moro se ha unido a la firma de moda española, Philippa 1970, para ofrecer una experiencia única basada en los valores que ambas marcas comparten: elegancia, sofisticación, éxito y pasión. A través de esta colaboración exclusiva, la nueva añada de Elalba de Emilio Moro, que cuenta con tan solo 5.000 botellas, estará acompañada por dos accesorios que ayudarán a elevar aún más los encuentros más esperados este verano: una cubitera y un antigoteo. Su diseño, inspirado en el glamour y el espíritu libre de los años 70, aporta un toque de fantasía y exotismo a esta colaboración única que tan solo contará con 300 unidades de cada uno de ellos. Como no podía ser de otra forma, Bodegas Emilio Moro ha presentado Elalba de Emilio Moro 2023 y su colaboración con Philippa 1970 en un evento que ha tenido lugar en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Los asistentes, entre los que se encontraban Sassa de Osma, Lulú Figueroa, Belén Junco y Marta Hazas, disfrutaron de un encuentro muy especial en el que degustaron de un almuerzo maridado con tres de los vinos más representativos de la bodega: El Zarzal, Elalba de Emilio Moro y, el alma máter de la bodega, Emilio Moro. No quisieron perdérselo tampoco amigas de ambas marcas como Ines Ybarra, Marina Rivas y Cari Lapique, entre otras. Este rosado destaca por su frescura y sutileza, pero también por su complejidad y elegancia, logradas gracias a su elaboración cuidadosa y su paso por barricas de roble francés. Con un color rosa salmón muy pálido y aromas que combinan frutas rojas como la fresa y la cereza con notas florales y minerales, Elalba ofrece una experiencia sensorial única y sofisticada... ¿ya tienes pensada la fecha para reunir a tus seres queridos y sorprenderles con este vino?

