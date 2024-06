Viernes, 7 de junio de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza suben a 36.731 tras ocho meses de guerra. Israel ataca otra escuela de UNRWA

Jerusalén (EFE).- El número de muertos en Gaza ascendió este viernes hasta un total de 36.731 al cumplirse ocho meses de guerra. La fuente es gazatí y usada como referencia por la ONU y agencias humanitarias. El Ejército israelí mantiene sus operaciones militares en el centro de la Franja, con ataques a campos de refugiados de Nuseirat, Maghazi y Bureij, y partes de la ciudad de Deir al Balah. Hubo allí al menos 15 muertos y otros tres en otro ataque israelí en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el campo de Shati, cerca de ciudad de Gaza, que acogía a decenas de desplazados.

Gantz comparecerá previsiblemente para dimitir del gabinete de guerra de Israel

Jerusalén (EFE).- El todavía ministro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, ha convocado a los medios el sábado previsiblemente para anunciar que se retira del gobierno de emergencia creado tras la guerra y del gabinete de guerra. Gantz, que antes del 7 de octubre estaba en el bando de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición de Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra. En mayo lanzó un ultimátum a Netanyahu: abandonaría el gabinete si no anunciaba un plan de posguerra para la Franja de Gaza antes del 8 de junio, algo que no ha ocurrido.

El desempleo se acerca al 80 % en Gaza y es del 32 % en Cisjordania, según la OIT

Ginebra (EFE).- La tasa de desempleo se ha disparado hasta el 79,1 % en Gaza, donde el PIB ha caído un 83,5 %, e incluso ha impactado a Cisjordania, donde el paro asciende al 32 %, indicaron este viernes las cifras actualizadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En promedio, la tasa de desempleo en los dos territorios palestinos es del 50,8 %, según el análisis de la OIT en colaboración con la Oficina Central de Estadísticas de Palestina. Según la OIT, las cifras reales de paro entre los palestinos podrían ser incluso mayores, ya que no se contabiliza a quienes han dejado voluntariamente sus empleos por falta de perspectivas.

UCRANIA GUERRA

Zelenski pide en Francia más apoyo. Biden se disculpa por el retraso en la ayuda militar

París (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este viernes a los diputados franceses el apoyo de su país frente a una Rusia que en sus ambiciones expansionistas "no tiene límites", pero avisó de que "para la paz justa hace falta más". El presidente estadounidense, Joe Biden, que coincidió en París con Zelenski, se disculpó ante este por el retraso en la aprobación del importante paquete de ayuda militar de su país y anunció una nueva partida por valor de 225 millones de dólares. "Estados Unidos estará a vuestro lado", afirmó Biden, quien se lamentó por el retraso de varios meses en la aprobación del paquete de casi 61.000 millones de dólares.

DESEMBARCO NORMANDÍA

Biden vincula el heroísmo de Normandía con la necesidad de frenar a Putin en Europa

Cherburgo (Francia) (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, vinculó este viernes el heroísmo que las tropas de su país mostraron hace 80 años en la lucha contra la Alemania de Hitler con la necesidad de frenar la actual agresión rusa "en Europa". En un discurso en uno de los lugares más simbólicos del desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, Biden se preguntó si alguien duda de que los héroes de entonces "querrían que Estados Unidos se levantara contra la agresión de (Vladímir) Putin aquí en Europa". Los soldados de 1944 "nos piden que hagamos nuestro trabajo, defender la democracia", dijo Biden.

ELECCIONES EUROPEAS

Las elecciones europeas avanzan con la apertura de las urnas en Irlanda y República Checa

Bruselas (EFE).- Las elecciones al Parlamento Europeo avanzan con la apertura este viernes de los colegios electorales en Irlanda y República Checa, aunque la mayoría de los europeos acudirán a las urnas el próximo domingo en unos comicios en los que las encuestas vaticinan una subida de los partidos de extrema derecha. Con la votación en estos dos países ya están en juego más de un 10 % de los 720 escaños que tendrá la nueva Eurocámara. El jueves ya se votó en Países Bajos y los estonios pueden elegir de manera electrónica desde el 3 de junio a sus siete representantes.

SAHEL CRISIS

Los conflictos en la región del Sahel central dejan ya más de 3,3 millones de desplazados

Ginebra (EFE).- Más de 3,3 millones de personas están desplazadas forzosamente dentro de la región africana del Sahel central debido a los incesantes conflictos en la zona, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Entre los principales signos de esta inseguridad, ACNUR destacó los robos, los ataques a civiles y la violencia de género de acuerdo con una encuesta realizada a desplazados y comunidades de acogida en el primer trimestre de 2024. La región central del Sahel la forman Burkina Faso, Níger y Mali, que sufren, además de inseguridad política (los gobiernan juntas militares), ataques constantes de grupos yihadistas.

ESPAÑA ABUSOS

Los jesuitas admiten que décadas atrás ocultaron abusos de un sacerdote español en Bolivia

Barcelona (EFE).- Los jesuitas han admitido que actuaron con poca diligencia décadas atrás cuando ocultaron que un sacerdote español, Lluís Tó, siguió abusando sexualmente de menores en Bolivia, país al que fue enviado después de ser condenado en España por abusar de una niña. En un comunicado, la Compañía de Jesús en Bolivia lamentó este viernes que hace tres décadas no se actuara "de forma diligente para evitar situaciones de riesgo para la población vulnerable en sus obras en Bolivia, con la presencia de Lluís Tó, quien llegó al país con acusaciones previas y una sentencia por abusos en España".

MÉXICO ELECCIONES

López Obrador se reunirá con Claudia Sheinbaum el lunes ya como presidenta electa

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que se reunirá el próximo lunes con Claudia Sheinbaum una vez que reciba su constancia legal como mandataria electa el domingo. Sheinbaum obtuvo un récord de más de 35,92 millones de votos, el 59,75 % del total y más de 30 puntos por encima de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, quien recibió el 27,45 %, según reveló el jueves el cómputo definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Los conteos oficiales terminan el sábado, por lo que Sheinbaum recibiría apenas el domingo la constancia que la acredita como presidenta electa.

JOHN LENNON

Recuperan metraje inédito de John Lennon para el nuevo videoclip del tema 'You Are Here'

Redacción Cultura (EFE).- Metraje inédito de John Lennon junto a Yoko Ono filmado en 1968 ha sido recuperado y utilizado para la nueva versión del videoclip del tema 'You Are Here', incluido a su vez en la reedición especial de su álbum 'Mind Games' (1973) que se publicará el12 de julio. El vídeo restaurado, dirigido por John Lennon y filmado por William Wareing y Dick Lorriemore, muestra al autor de 'Imagine' a sus 27 años, mientras dispone los últimos preparativos de la exposición "You are here", que montó animado por su pareja, un día antes de la apertura y cuando The Beatles grababan su álbum blanco. EFE

