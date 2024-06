Suiza descarta un acuerdo durante la conferencia sobre Ucrania: "Es solo el principio de las negociaciones"

La presidenta de Suiza, Viola Amherd, ha descartado este viernes que los países invitados a la conferencia de paz sobre Ucrania que tendrá lugar a mediados de junio sirva para llegar a un acuerdo inmediato que ponga fin al conflicto armado y ha asegurado que la cita será solo "el principio de las negociaciones". "Para nosotros está bastante claro que no firmaremos ningún acuerdo de paz al finalizar", ha señalado la presidenta, que apunta a que posteriormente habrá que mantener conversaciones con la parte rusa para abordar el asunto. En este sentido, ha resaltado que "ambas partes deben sentarse a la mesa de negociaciones para lograr la paz", unas declaraciones con las que ha hecho alusión al hecho de que Rusia no ha sido invitada a la cumbre suiza de este mes. "Podría estar presente en el siguiente evento, que dará continuidad a este", ha añadido. Suiza ha invitado a unos 160 países de todo el mundo para abordar las diferentes formas de lograr una paz duradera en Ucrania, que se enfrenta a la invasión puesta en marcha hace ya más de dos años por parte de Rusia. Por el momento, unos 80 países han confirmado su asistencia al evento, previsto para los días 15 y 16 de junio. Moscú, por su parte, ha indicado que no habría asistido en caso de ser invitada. Amherd ha defendido que la conferencia busca "crear una plataforma para el diálogo, cuyo primer paso debería ser abordar cómo se puede lograr la paz" en dicho contexto. "No sería sobre la paz en el sentido más amplio sino sobre cuestiones humanitarios, seguridad nuclear, libertad de navegación y seguridad alimentaria", ha matizado. "Queremos construir confianza y buscar soluciones a estos asuntos, que son importantes para la población civil pero también para el establecimiento de la paz posteriormente", ha manifestado, no sin antes recalcar que para que el proceso tenga éxito es fundamental que estén presentes no solo los aliados de Ucrania sino también países "con influencia cercanos a Rusia, especialmente China". Sin embargo, el Gobierno chino ha reiterado que no asistirá, si bien ha destacado la importancia de la conferencia. India, por su parte, ha apostado únicamente por enviar algunos representantes. "Es importante para nosotros que vengan más países que no sean de Europa Occidental. (...) Cerca de la mitad de los 80 participantes confirmados vienen de esa zona, la otra mitad de África, América del Sur y Asia", ha afirmado. Rusia tradicionalmente se ha desmarcado de este tipo de iniciativas, aunque las autoridades rusas sí esperan que de la cumbre de junio salga "una hoja de ruta concreta" para que Moscú participe en un hipotético proceso de paz.

