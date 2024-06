Rubén Castro se retira del fútbol y el Betis le despide con cariño

Sevilla, 7 jun (EFE).- El delantero canario Rubén Castro ha anunciado en la tarde de este viernes su retirada como futbolista, próximo a cumplir los 43 años, después de una dilatada carrera que la inició en la UD Las Palmas y en las que sus mayores éxitos los logró en el Betis, club que ha querido trasladarle su cariño al conocer la noticia.

Rubén Castro ha publicado una carta abierta a través de sus redes sociales en la que ha reconocido que le "ha costado llegar a este momento" y que aún le cuesta verse "alejado de la pelota", además de destacar que "dos clubes son especiales" y que ha "sentido como propios", en alusión al grancanario y al sevillano.

El ya exjugador, que el próximo 27 de este junio cumplirá los 43 años, se mantiene como el máximo goleador de la historia de Betis (147 tantos), equipo al que recaló después de que empezara en Las Palmas y fuera contratado después por el Deportivo de La Coruña.

Rubén Castro, que en su última etapa estuvo en el Cartagena y en la temporada 2022-23 en el Málaga, dice que no es capaz de hacerse "a la idea de que esto se ha terminado" y que quizás por eso ha "tardado tantos meses" en anunciar que su "etapa como futbolista en activo toca a su final".

"Lo hago porque me considero un afortunado. Aquel muchacho que se divertía en el Club Artesano, el modesto equipo de Las Palmas donde empecé, ha superado todas las barreras que ni siquiera hoy soy capaz de imaginar: disputar como delantero casi 800 partidos oficiales y celebrar como propio más de 300 goles. Con todo esto en la mochila del fútbol y de la vida considero que es el momento de dejar descansar al balón", relata en su carta.

"Me despido con cariño, respeto y admiración especialmente a dos clubes y a dos personas que han marcado mi carrera. He defendido los colores de once equipos durante más de veinte años como profesional, del norte al sur de la península y hasta una aventura en China. De todos guardo su estima porque de todos recojo maravillosas vivencias que nunca me abandonará allá donde esté", añade.

"En esta despedida, mirar atrás me abruma. Agradezco la oportunidad que me concedieron técnicos, empleados y compañeros de esa lista interminable de equipos en los que desarrollé mi felicidad. Voy a nombrar dos muy particulares. No significa que no me acuerde de muchos otros, pero singularmente la figura de Pepe Mel se encuentra grabada a fuego en mi trayectoria. Nadie me entendió mejor que él, como con nadie me entendí en el césped como con Jorge Molina. Esos años en el Villamarín nunca tendrán fin en mi memoria", resalta.

El Betis, por su parte, y también a través de as redes sociales, se despide de delantero con frases como "gracias por tanto Rubén", "los porteros ya pueden descansar" o "hay amores que duran toda la vida". EFE

agr/jl