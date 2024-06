Periodista hondureña Thelma Mejía denuncia amenazas y el Gobierno las condena

Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- La periodista hondureña Thelma Mejía, coordinadora de noticias de Canal 5, de Tegucigalpa, denunció este jueves reiteradas amenazas que ha venido recibiendo, las que en parte atribuye a activistas ligados al oficialismo, y que el Gobierno condenó.

"Que si ha llegado el momento de 'sacarme los ovarios', que si me van a hackear mi cuenta, que si tengo que callarme, son algunas de las intensidades recibidas en las últimas horas por las virulentas tropas digitales y activistas ligados al oficialismo. Terribles los ataques", indicó Mejía en la red social X.

"Estamos entrando en una etapa de mucha virulencia donde los medios de comunicación y los periodistas están siendo el centro de ataques de personas intolerantes, de personas que no respetan lo que debe ser en una democracia el debate de las ideas, y el debate de las ideas es respetar la opinión de los otros, me gusten o no me gusten", agregó.

Añadió que sus opiniones en redes sociales sobre la situación del país, "incomoda probablemente a algunos sectores, más que todo a estas tropas digitales y los bots, y los "call" (centros) que manejan cuentas oficiales o que uno sabe que son dirigidos por cuentas oficiales, algunos de ellos son activistas de Libertad y Refundación (partido gobernante) y otros empleados públicos que uno más o menos ya tiene identificados".

Mejía expresó que pese a que quienes le amenazan "buscan intimidar y con eso que la persona se autocensure, que las personas tengan miedo y no sigan con su trabajo", no cree que obedezca a una política gubernamental.

En su opinión, "se trata de personas aisladas que quieren quedar bien con su trabajo, con su gobierno, creyendo que atacando, polarizando el país, van a construir un gobierno más fuerte, algo que es todo lo contrario".

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, condenó las amenazas contra Mejía, exjefa de Redacción del diario El Heraldo que se edita en Tegucigalpa.

"Condenamos enérgicamente cualquier amenaza o ataque de @thelma_mejia y cualquier otro periodista. No debe haber lugar para la violencia en nuestro país ni en nuestro partido, mucho menos contra la libertad de expresión, prensa e información, derechos que defiende la Refundación", subrayó el alto funcionario en X.

Según organismos internacionales, Honduras, donde en lo que va del presente siglo han sido asesinados un centenar de periodistas y comunicadores sociales, crímenes que en más del 90 % siguen impunes, es uno de los países latinoamericanos más peligrosos para ejercer el periodismo.

Sobre las amenazas denunciadas por Mejía, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, indicó que el Gobierno que preside Xiomara Castro no tiene ninguna política contra la libertad de expresión, y le pidió a la periodista que se aboque al Mecanismo Nacional de Protección de periodistas, ente que no goza de credibilidad en el país.

"@thelma_mejia la espero en la Secretaría de Derechos Humanos, abocarse Mecanismo Nacional de Protección para conocer sus denuncias. El Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ NO tiene ninguna política de violación del legítimo derecho a la libertad de libre expresión", dijo Álvarez en la red social X. EFE

