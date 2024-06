Hacienda sostiene que lo defraudado por Ana Duato entre 2014 y 2017 no llega al mínimo para ser delito fiscal

Coincidiendo con la tercera jornada del juicio por el Caso Nummaria, por el que los artistas Imanol Arias y Ana Duato se enfrentan respectivamente a 27 y 32 años de prisión por un presunto fraude a Hacienda de 2,7 y 1,9 millones de euros, sale a la luz un informe de la Agencia Tributaria que podría cambiar significativamente la situación de la protagonista de 'Cuéntame', acusada de 7 delitos fiscales en el pago del IRPF entre 2010 y 2017. Y es que un reciente informe de Hacienda elaborado a petición del fiscal anticorrupción Tomás Herranz y al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que la actriz no alcanzó en 3 de los 7 ejercicios -entre 2014 y 2017- el mínimo de 120.000 euros de defraudación, cifra a partir de la que se consideraría delito fiscal. Dicho estudio, del 10 de abril, analiza el peritaje del consultor Andrés Jiménez sobre las rentas generadas por Ana Duato en su trabajo en la serie 'Cuéntame cómo pasó' en dichos años para conocer de mano de los funcionarios de Hacienda si como asegura la artista, el Ministerio Público calculó mal el importe que ganaba por cada capítulo y cifraba en un inicio de más de 63.000 euros. En este sentido, el nuevo informe de Hacienda sostiene que esos pagos a la artista fueron de 63.101 euros por capítulo hasta febrero de 2013, y que por tanto, el auxilio judicial estimó que su remuneración de 2014 a 2017 era esa misma cantidad "basándose en que éste era el importe cobrado hasta 2013 según consta en facturas emitidas". Sin embargo, y como descubre la Agencia Tributaria en este estudio, Duato cobró realmente 33.767 euros por capítulo desde 2014, participando en 85 capítulos entre 2013 y 2017 declarando por dichos ejercicios unas ganancias que ascenderían a 2,87 millones de euros. "Si distribuimos las rentas declaradas entre los 85 capítulos resulta un importe percibido por capítulo de 33.767,70€. Este importe es muy inferior incluso a los importes que figuran en los presupuestos de costes anexos a los contratos entre RTVE y la productora" de la actriz, sostiene el informe. Por tanto, lo defraudado por la inolvidable 'Merche' de 'Cuéntame' no alcanzaría la cifra de 120.000 euros y no podría ser considerado un delito perseguible por la vía penal. Ana dejó de pagar a Hacienda en 2014 76.777 euros, en 2015 la cifra de 76.932 euros, en 2016 71.263 euros y en 2017 40.452 euros. Cantidades que no pueden ser consideradas delito fiscal.

