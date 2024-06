ACNUR insta a "no dejarse llevar por el sentimiento contra los refugiados" en las elecciones europeas

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha instado a los ciudadanos de la UE a "no dejarse llevar por el creciente sentimiento contra los refugiados y los migrantes" a la hora de depositar el voto en las elecciones europeas que se prolongarán hasta el domingo. En este sentido, ha abogado por combatir la xenofobia tanto en las comunidades locales como "en las papeletas". "No podemos permitir que el poder del pueblo sea un poder que se utilice contra el pueblo", ha zanjado Grandi, en un mensaje publicado en su cuenta de X y en el que no alude a ninguna opción política concreta. Los sondeos anticipan un repunte de la ultraderecha en estas elecciones, que llegan apenas unos meses después de que la UE cerrase un histórico Pacto de Migración y Asilo. Los movimientos conservadores reclaman ahora más restricciones en materia migratoria y plantean generalizar los acuerdos con terceros países, tal como ha hecho la Italia de Giorgia Meloni con Albania, para trasladar a solicitantes de asilo.

