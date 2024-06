Pedro Sánchez defiende que la ecomomía social aporta "soluciones valiosas" contra la desigualdad o el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el papel de la economía social y "sus valiosas aportaciones" contra la desigualdad o el cambio climático, durante la clausura la XXXII Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), celebrada este jueves en Madrid. "La economía social puede aportar soluciones muy valiosas desde el punto de vista de la transformación. En primer lugar, la lucha contra la desigualdad. En segundo lugar, el cambio climático, la mitigación y la adaptación. Y finalmente, el fortalecimiento de los sistemas democráticos", ha precisado Sánchez. En su intervención, el presidente del Gobierno ha recordado que este sector aglutina a más de 43.000 empresas y entidades, es responsable del 10% del PIB en España y sostiene al 12,5% del empleo del país, con 2,2 millones de empleados. Así, ha enumerado las "señas de identidad de este modelo empresarial", que pone "a las personas en el centro", además de "generar un impacto positivo en la sociedad", y contribuir "a desanudar muchos de los problemas y desigualdades en el ámbito social, de género, territorial, generacional, que sufre buena parte de nuestra sociedad", sin olvidar a las cooperativas "que crean y mantienen cientos de empleos en las industrias manufactureras, en la construcción o el transporte". Sánchez ha hecho también alusión a las empresas de inserción laboral y a los centros especiales de empleo "que ofrecen oportunidades a quienes nunca las tendrían de no ser por ellas". "En pocas palabras, sois empresas, pero lo que os distingue y os hace especialmente valiosas es el por qué y el para qué hacéis las cosas. Y creo que es necesario que la sociedad sepa de vuestra contribución a este bien colectivo. Y esa es la razón de ser de una entidad tan necesaria como CEPES", ha aseverado. Además, ha recordado que, durante la presidencia española de la Unión Europea, en el último semestre de 2023, se alcanzaron "tres logros" en economía social al ponerse en marcha el Plan de Acción Europeo sobre Economía Social --que ha calificado de "auténtico hito histórico"--, la aprobación de la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre Economía Social en la Conferencia Europea celebrada en San Sebastián y a la incorporación de CEPES y del Social Economic Europe a la Cumbre UE-CELAC, que no se celebraba desde 2015. "El protagonismo europeo de la economía social, y particularmente de la española, va mucho más allá", ha defendido Sánchez, que también ha mencionado la importancia del PERTE de la economía social y de los cuidados, un plan dotado con 1.600 millones de euros, de los cuales 1.000 millones de euros están ya comprometidos. También ha avanzado que el Ejecutivo va a seguir impulsando la Estrategia de Economía Social 2023-2027, "aprobada hace poco más de un año" y que gira en torno a cuatro ejes: avanzar hacia la participación institucional de la economía social; mejorar la competitividad de las empresas, sobre todo en el ámbito de la internacionalización, la innovación, la reestructuración y el desarrollo de la economía; fomentar nuevas iniciativas de emprendimiento en sectores emergentes; y avanzar en igualdad de pensiones, género y sostenibilidad social y territorial. Por todo ello, ha pedido al sector que siga "apostando por la inclusión plena, por conciliar la legítima búsqueda del beneficio económico, empresarial, con un fin social que lleva a tomar partido y a querer mejorar vuestras sociedades y entornos locales para mantener el empleo o hacerlo singularmente en pequeños pueblos o para potenciar el vínculo de hermandad que surge de la colaboración altruista, como muchas entidades hicieron durante los peores momentos de la pandemia". "ESPAÑA, REFERENTE EN ECONOMÍA SOCIAL", QUE ES "PALANCA DE CAMBIO" En la ceremonia de clausura también ha intervenido el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, que ha agradecido a Sánchez "su constante compromiso y apoya hacia este modelo de empresa". "CEPES es una confederación empresarial que representa una realidad incuestionable presente en el escenario político, estatal e internacional que, además, ha abanderado muchos de los grandes avances que se han producido, especialmente en los últimos dos años", ha argumentado Pedreño, para quien "España es hoy un referente internacional y mundial en economía social". Además, ha destacado que "los efectos de la economía social en términos de empleo, de empresas, de inclusión económica o social son contundentes" ya que, como ha apostillado, "donde hay economía social hay mayor bienestar social, menos desigualdades, más y mejor empleo". "Hoy la economía social es reconocida como una palanca del cambio que queremos ver y que aporta soluciones a los desafíos que tiene la sociedad", ha argumentado. En línea con Sánchez, ha defendido que aporta "soluciones a los tres principales retos que tiene la humanidad: fortalece los sistemas democráticos, lucha contra las desigualdades de todo tipo, renta, género, poder, etc, y lucha contra el cambio climático". "Y además da respuestas positivas a sectores claves como empleo, energía, vivienda, reindustrialización, pesca, educación, servicios sociales, al promover un crecimiento económico sostenible, equilibrado y comprometido con la inclusión social", ha razonado. Por otro lado, Pedreño ha pedido "conseguir la unanimidad de los grupos parlamentarios para la aprobación de la Ley Integral de Economía Social". "Es el momento de la economía social. Otra forma de hacer economía no sólo es posible, sino que existe, es real", ha apostillado.

