La OMS registra en México la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este miércoles la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo, que fue detectada en un laboratorio de México a finales de mayo, si bien se desconoce la fuente de exposición de este caso en particular, cuya víctima falleció el 24 de abril. "Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de influenza A (H5N2) reportado a nivel mundial y la primera infección por virus aviar en una persona reportada en México. El caso tenía múltiples condiciones subyacentes y la investigación de las autoridades sanitarias de México continúa para determinar la probable fuente de exposición al virus", reza un comunicado de la OMS. La víctima es un hombre de 59 años que había desarrollado fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril fue hospitalizado en la capital del país norteamericano, Ciudad de México, y falleció. Un mes después, un laboratorio mexicano confirmó que el fallecimiento había tenido lugar por este virus. Por el momento, se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, ni se han detectado más casos humanos de esta infección asociados a este caso. La OMS, que ha recordado que los casos humanos esporádicos no son inesperados, ha señalado que este virus supone un "bajo riesgo actual" para la población en general, aunque ha afirmado que, de ser necesario, revisará la evaluación de riesgos. Entre marzo y abril, se detectaron varios brotes de este virus en granjas avícolas tanto en el estado de Michoacán, como en el de México. Sin embargo, no ha sido posible establecer si el caso humano está relacionado con estos brotes en aves de corral.

