Fran Rivera asegura que la suspensión de la Goyesca de Ronda ha sido "un palo tremendo"

Aunque Francisco Rivera había anunciado hace unos meses el cartel de la Corrida de la Goyesca, hoy se ha confirmado que no habrá toros este año en Ronda. Una noticia que ha afectado de lleno al torero y a todos sus compañeros. Rafael Atienza, teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, ha sido el encargado de anunciar este miércoles que debido a unos problemas de seguridad del coso han suspendido todas las fechas taurinas del ciclo. Hemos hablado con Francisco y nos ha confesado que esta noticia "ha sido un palo tremendo, me he enterado hoy y ha sido un chasco tremendo" porque "todos perdemos muchos porque un años sin Gollesca es muy triste". Además, ha asegurado que "es un palo profesional enorme, pero el personal es de los grandes porque yo no concibo el año sin la Gollesca".

