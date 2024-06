Irene Urdangarín cumple 19 años enamorada y en un momento clave de su vida marcado por su futuro más inmediato

Irene Urdangarín era hasta hace un año uno de los miembros más desconocidos de la familia del Rey Felipe VI, pero desde que alcanzó la mayoría de edad se ha convertido en uno de los que más interés despierta y en uno de los que más titulares ha protagonizado. Hoy, 5 de junio, cumple 19 años. Han pasado 365 días desde que reunió a gran parte de sus familiares -a excepción de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- en Ginebra con motivo de su graduación al concluir sus estudios de Bachillerato. Dejando a un lado sus 'diferencias' y en plena negociación para llegar a un acuerdo de divorcio, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín demostraban que lo más importante para ellos era la felicidad de su hija menor, a la que arropaban en uno de los días más especiales de su vida, protagonizando un sonadísimo reencuentro en presencia de sus hijos Juan, Pablo y Miguel Urdangarín, los Reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Elena, y Froilán y Victoria Federica. Aunque en un primer momento se especuló con que Irene estudiaría Hostelería en una de las escuelas más prestigiosas del mundo -situada en Lausanne-, la sobrina de Felipe VI decidió tomarse un año sabático antes de comenzar la Universidad. Su primera decisión, sacarse el carnet de conducir en Madrid. La joven se instalaba a principios de septiembre en el Palacio de La Zarzuela con la Reina Sofía y, para sorpresa de propios y extraños, encontraba por primera vez el amor en España. Fue en otoño cuando Irene dio un paso más en su amistad con Juan Urquijo Moreno -al que había 'conocido' en verano en un encuentro organizado por su prima Victoria Federica-, comenzando una discreta relación sentimental que no salió a la luz pública hasta meses después, concretamente este abril, coincidiendo con la boda de José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo, hermana del joven. Además, Juan es nieto de Teresa de Borbón y Borbón, prima hermana del Rey Juan Carlos y con quien toda la Familia Real ha tenido siempre una relación muy estrecha, de ahí que hayan acogido al novio de Irene con los brazos abiertos. Una historia de amor no exenta de dificultades, puesto que todavía no se había afianzado cuando la hija de la infanta Cristina abandonó España para comenzar un voluntariado en Camboya, donde ha estado colaborando con la Fundación de Kike Figaredo durante cuatro meses. Hace tan solo unos días regresaba a nuestro país y se reencontraba con Juan, con el que ha sobrellevado a las mil maravillas la distancia y con el que está recuperando a pasos agigantados el tiempo que han estado separados. Tan consolidado está su noviazgo que el joven fue el invitado 'de honor' a la celebración adelantada del 19 cumpleaños de Irene este domingo en un restaurante cercano a Zarzuela, donde coincidió con la infanta Cristina, la Emérita, la infanta Elena, Irene de Grecia, y Pablo Urdangarín con su novia Johanna Zott. De vuelta en España, la prima favorita de Victoria Federica se ha puesto como objetivo sacarse la parte práctica del carnet de conducir -en diciembre se sacó la teórica- y disfrutar del verano antes de dar por concluido su año sabático y tomar una decisión respecto a su futuro. Un futuro que parece que por el momento no está en España, ya que todo apunta a que siguiendo los pasos de sus hermanos Juan y Miguel, a los que está muy unida, comenzará sus estudios universitarios el próximo septiembre en Reino Unido. Y aunque se desconoce qué carrera elegirá, '¡Hola!' desvela que estaría interesada en turismo, hostelería, marketing y relaciones públicas. Un nuevo capítulo en la vida de Irene, que hoy celebra su 19 cumpleaños.

Compartir nota: Guardar Nuevo