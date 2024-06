La Fiscalía de Perú archiva la investigación contra el expresidente Vizcarra por la compra de test COVID

La Fiscalía de Perú archivado definitivamente la investigación abierta contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la supuesta compra irregular de casi un millón y medio de pruebas rápidas de detección del coronavirus en pleno apogeo de la pandemia. Así lo ha confirmado el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, en declaraciones a la emisora RPP, donde ha detallado que el Ministerio Público ha decidido archivar y no formular denuncia constitucional alguna contra el expresidente Vizcarra y sus ministros. "No tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle", ha manifestado Villena. Así las cosas, Villena ha recordado que fue el propio Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú quien recomendó la compra de pruebas para la detección del coronavirus y que, tras llevarse a cabo todas las diligencias, no se han evidenciado indicios de delito. Villena ha incidido en que, durante las investigaciones, no se han encontrado evidencias sobre un posible "acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas", condición 'sine qua non' para el delito de colusión. Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso de la República en abril de 2021 para el ejercicio de toda función pública durante un periodo de diez años tras haberse aplicado "de manera secreta e irregular" la vacuna china de Sinopharm contra la COVID-19. Poco más de un año después, el Parlamento peruano volvió a imponerle otra inhabilitación para un plazo de cinco años por supuesta corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

