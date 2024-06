EEUU presenta una resolución al Consejo de Seguridad expresando su apoyo a la oferta de alto el fuego en Gaza

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU expresando su apoyo a la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, anunciada por el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la semana pasada, plan que considera que "llevaría al fin de la guerra de una manera que garantice la seguridad de Israel y brinde alivio inmediato a los civiles de Gaza". La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha realizado el anuncio, destacando que "la propuesta que ahora está sobre la mesa para poner fin a los combates en Gaza" incluye un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes. "Los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad. Debemos hablar con una sola voz en apoyo a este acuerdo", ha manifestado. "Numerosos líderes y gobiernos, incluso en la región, han respaldado este plan y pedimos al Consejo de Seguridad (de la ONU) que se una a ellos para pedir la implementación de este acuerdo sin demora y sin más condiciones", reza un comunicado publicado en la página web de la misión estadounidense ante el organismo internacional. La diplomática estadounidense ha destacado que "la rápida implementación de este acuerdo permitiría un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes, al retirada de fuerzas israelíes de las zonas pobladas en su primera fase, un aumento inmediato de la asistencia humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos, el regreso de los civiles palestinos al norte de Gaza, junto a una hoja de ruta para poner fin a la crisis por completo y un plan de reconstrucción plurianual respaldado internacionalmente". En este sentido, ha instado al organismo de la ONU encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo a "insistir en que Hamás acepte el acuerdo", ya que los Estados miembros han "pedido sistemáticamente que se adopten las medidas descritas en este acuerdo", como liberar a los rehenes, garantizar un alto el fuego completo, permitir un aumento de la ayuda humanitaria o sentar las bases para un acuerdo a largo plazo de reconstrucción. Washington, principal aliado de Israel, se ha opuesto en numerosas ocasiones a las resoluciones de alto el fuego en Gaza debatidas en el Consejo de Seguridad de la ONU, utilizando su derecho a veto, tanto argumentando que "no era el momento" porque no contribuiría a un acercamiento entre el Gobierno israelí y la milicia palestina, como por la falta de condena a los atentados de Hamás contra Israel. El Ejército de Israel inició una ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. La ofensiva israelí ha causado hasta ahora cerca de 36.500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, a los que se suman más de 510 muertos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

