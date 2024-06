De Isabel Preysler y Tamara Falcó, a Susan Sarandon, Paula Echevarría o Mar Flores. Los looks de los Elle Style Awards

Una vez más la revista Elle reúne a los rostros más conocidos del mundo de la moda, la belleza o el cine de nuestro país, y a estrellas internacionales como Susan Sarandon, en sus ya icónicos 'Elle Style Awards 2024'. Una noche mágica que ha tenido lugar este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y en la que, al margen del interminable desfile de celebrities por la alfombra roja, si hubo una gran protagonista fue la moda. Y es que Isabel Preysler, Tamara Falcó -que acudió acompañada por Íñigo Onieva aunque prefirió posar con su madre-, Paula Echevarría y Miguel Torres, Aitana Ocaña, Esther Cañadas, Mar Flores, Nieves Álvarez, Laura Matamoros, Rebecca Donaldson -novia de Carlos Sainz Jr.- Sandra Gago, Carmen Maura, Lucía Rivera, Blanca Romero, Ariadne Artiles, Mónica Cruz, Rosanna Zanetti, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés', entre otros, además claro está de la protagonista de 'Telma y Louise', lucieron sus mejores galas y nos dejaron uno de los photocalles más espectaculares de los últimos tiempos. ¡Los looks más comentados de la noche, a continuación! Susan Sarandon. La actriz estadounidense, una de las premiadas de la noche, no destacó precisamente por su elegancia, ya que quizás pecó de sobria con un vestido negro de manga larga y cuello redondo con detalles brillantes y detalle cut out en el escote, pero se ganó a todos los asistentes con su cercanía y su simpatía. Tamara Falcó. Deslumbrante, la marquesa de Griñón -que recibió otro de los galardones de manos de su madre- acaparó todas las miradas con un diseño negro y fucsia con escote corazón y mangas farol off shoulder, además de lazada a la espalda cayendo a modo de gran cola. Isabel Preysler. La 'reina de corazones', eclipsada por su hija y sucesora -ya no cabe ninguna duda- presumió una vez más de su elegancia innata con un vestido largo rojo con escote bardot, cuerpo drapeado y falda compuesta por pequeños volantes plisados. Nieves Álvarez. Una vez más la imagen de la sofisticación, la modelo -presentadora de la gala junto a Boris Izaguirre- se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un conjunto formado por blusa de plumeti con detalles de encaje negro, cuello tipo camisa y falda larga de pailletes también en negro con lazada oversize de tul modo cola. Mar Flores. En el punto de mira tras la reciente entrevista de su exmarido Carlo Costanzia en '¡De viernes!' la modelo derrochó elegancia con un impresionante vestido blanco con estampado de golondrinas en negro, abertura infinita en la pierna y escote y mangas off shoulder abullonados. Aitana. Dispuesta a dejar atrás su faceta de 'niña buena', la artista ha arrasado con un conjunto de lo más cañero en color negro con falda con gran abertura con detalles de flores tridimensionales de lentejuelas en su pierna, torera tipo cropped a juego con los mismos detalles, y botas altas de charol con taconazo. Paula Echevarría. Acompañada de su inseparable Miguel Torres, del que está enamoradísima, la actriz también se decantó por el binominio negro y blanco con un impecable vestido ajustado con escotazo palabra de honor y volante formado por flores tridimensionales blancas en el bajo. Rebecca Donaldson. La modelo, novia de Carlos Sainz Jr., presumió de cuerpo con un vestido blanco confeccionado en redecilla -es decir, que dejaba a la vista su anatomía- y body al tono por debajo. Muy tímida, evitó hacer declaraciones sobre su más que consolidada historia de amor con el piloto de Fórmula 1. Rosanna Zanetti. Espectacular, la mujer de David Bisbal ha dejado a más de uno sin palabras a su paso por la alfombra roja por su atrevido y sugerente diseño de encaje negro tipo lencero, repleto de transparencias y con una maravillosa cola de encaje que la han encumbrado en el top de los looks más impactantes de la noche. Ariadne Artiles. La modelo, que apenas se deja ver por este tipo de eventos ya que está volcada en su faceta de madre, ha escogido un diseño blanco con una sola manga larga y plumas en la parte superior con el que estaba sencillamente perfecta. Belén Rueda. La actriz, que estrena serie en Atresmedia con Hiba Abouk, 'Eva y Nicole', deslumbró con un ajustado diseño rojo salpicado de brillos de manga larga y cuello chimenea. Laura Matamoros. La influencer fue otra de las invitadas que se decantaron por el blanco con un diseño satinado palabra de honor de corte recto que nos dejó, digamos, con ganas de más. Sandra Gago. Siempre sencilla y sin estridencias, la mujer de Feliciano López escogió un vestido negro de corte imperio, escote en uve y falda fluida. Esther Cañadas. Precioso su diseño, un vestido de encaje negro sobre fondo color champagne con escote pronunciado con encaje y falda sirena rematada en cola. Sexy a la par que sofisticada. Isabella Ruiz de Rato. De lo más original y fiel a su estilo propio, la hija de Patricia Rato y Espartaco ha lucido un conjunto pijamero de pailletes en color dorado con remates en negro en puños y pantalón, y ribetes al tono en la parte de la blusa. A buen seguro, la que más cómoda estuvo durante los premios. Alejandra Onieva. La cuñada de Tamara Falcó ha apostado todo al rojo con un diseño satinado de escote halter, tirantes joya y abertura trasera de lo más favorecedor. Edurne. La artista ha enamorado con un vestido blanco -sin duda el color de la noche- ceñido de inspiración griega con escote asimétrico y lazada partiendo desde la manga modo cola.

Compartir nota: Guardar Nuevo