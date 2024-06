Biden expresa cariño y apoyo a Hunter en el marco del primer día de su juicio por posesión ilegal de armas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido cariño y apoyo a su hijo, Hunter Biden, en el marco del primer día de su juicio por posesión ilegal de armas, que ha arrancado este lunes con la elección de los 12 miembros del jurado. "Como padre, siento un amor desmesurado por mi hijo, tengo confianza en él y siento respeto por su fortaleza. Hemos pasado por muchas cosas juntos como familia y Jill y yo continuaremos estando ahí para Hunter y para nuestra familia, con nuestro amor y apoyo", ha indicado en un comunicado recogido por la cadena CNN. Biden ha puesto en valor "la resiliencia de Hunter frente a la adversidad" y la fuerza que ha demostrado durante su recuperación. "Muchas familias tienen a seres queridos que han superado una adicción y saben lo que queremos decir con esto", ha agregado. La primera dama, Jill Biden, --madrastra de Hunter-- ha llegado este lunes a la corte del distrito de Delaware, en Wilmington, para la primera sesión de la elección de los 12 miembros que formarán parte del jurado. El presidente se encuentra en la ciudad desde el domingo para apoyar a su hijo. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó el año pasado en una rueda de prensa que Biden no concedería el perdón presidencial a su hijo en el caso de que fuese condenado, según ha recogido la cadena NBC News. Biden está imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El primero de estos cargos acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) al jurar falsamente que no era adicto ni consumía drogas ilegales. El segundo de ellos señala que el hijo del mandatario habría mentido al vendedor del arma sobre el mismo asunto. El tercer cargo acusa a Hunter Biden de posesión ilegal de armas mientras consumía o era adicto a drogas, lo cual es considerado como un delito federal. El hijo de Biden también se enfrenta a nueve cargos --de los que se declaró no culpable en enero-- por evasión de impuestos en el estado de California. Según la acusación, el hijo de Biden gastó 1,4 millones de dólares en impuestos federales en drogas, acompañantes, hoteles de lujo, vehículos de lujo o ropa, entre otros.

Compartir nota: Guardar Nuevo