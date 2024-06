Agenda informativa multisoporte América para el lunes 3 de junio de 2024

MÉXICO

- El panorama político del país se sacude tras elegir a su primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, entre denuncias de la oposición de “una elección de Estado”, mientras que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, celebra que continuará “la cuarta transformación” del país que él comenzó. (foto) (video) (infografía)

- El presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona en su conferencia matutina al triunfo de Claudia Sheinbaum en los comicios presidenciales. (foto) (video)

- El Banco de México publica la encuesta sobre expectativas del sector privado de mayo con nuevos pronósticos sobre la inflación y el producto interior bruto (PIB) para 2024.

- El Banco de México publica las remesas recibidas en abril tras el récord de más de 14.105 millones de dólares del primer trimestre de 2024.

ESTADOS UNIDOS

- Con la selección del jurado y la presencia de la primera dama estadounidense, Jill Biden, inició el juicio por posesión de armas contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, en Wilmington (Delaware). (foto)

- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, visita la ONU para trazar con el secretario general una "hoja de ruta" de la acción de la ONU en el país centroamericano en los próximos años.(foto)(video)

- Audiencia de lectura formal de cargos federales contra David Knezevich, detenido en Miami como presunto responsable de la desaparición en España de su esposa, la estadounidense de origen colombiano Ana María Knezevich Henao.

- La comisión militar de la Base Naval estadounidense de Guantánamo celebra una audiencia previa a la sentencia de Abd al-Hadi al-Iraqi, miembro de Al Qaeda, acusado de llevar a cabo ataques contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

- Empujado por la necesidad de consolidar su liderazgo en las encuestas, el expresidente y precandidato republicano Donald Trump se lanza a la caza de un grupo de votantes del Partido Libertario. (foto)

- El presidente de turno del Consejo de Seguridad, Corea del Sur, presenta hoy su programa de trabajo para el mes en curso.(foto)(video)

- El experto infectólogo que lideró los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. durante la pandemia de la covid, Anthony Fauci, comparece este lunes ante un subcomité de la Cámara de Representantes.(foto)(video)

ECUADOR

- El presidente Daniel Noboa participa en la inauguración de un encuentro sobre seguridad contra los grupos de delincuencia organizada, contra los que ha declarado desde inicios de año la existencia de un "conflicto armado interno" en el país. (foto) (video)

- La Policía y las Fuerzas Armadas ofrecen un 'informe de guerra' sobre el "conflicto armado interno" que desde inicios de año declaró el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

- La Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) organizan la Semana de la Inteligencia Artificial.

- Audiencia preparatoria de juicio del caso 'Metástasis', que destapó una red de corrupción con 52 procesados que involucra a jueces, policías y políticos tras analizar las comunicaciones telefónicas del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro 'El Patrón' Norero, asesinado en la cárcel en 2022.

BRASIL

- Conferencia Internacional de las Tecnologías de las Energías Renovables (CITER), celebrada en Teresina.

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo croata, Zoran Milanović, en Brasilia. (foto)

- La ciudad brasileña de Porto Alegre cumple este lunes un mes inundada, en una tragedia climática que ha causado al menos 170 muertos y graves daños en el sur del país. (foto)(video)

CHILE

- El Banco Central publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que se considera una estimación adelantada del PIB.

- La Justicia dicta medidas cautelares contra Daniel Jadue, el alcalde comunista del barrio capitalino de Recoleta que está siendo investigado por un caso de corrupción en farmacias populares. (video)

ARGENTINA

- Crónica sobre un Goliat al acecho, el escenario florentino de marco o los Medici en el poder, el David de Miguel Ángel -o más estrictamente un gemelo digital del siglo XXI- se despliega enorme y majestuoso en el norte argentino. (foto) (video)

- Diversas ciudades de todo el país se unen con movilizaciones a la marcha anual "Ni una menos" cuya actividad central se realizara frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. En Argentina muere asesinada 1 mujer cada 35 horas. (foto)(video)

COLOMBIA

- Autoridades judicializan a dos personas que a través de un matadero clandestino se dedicaban al sacrificio de animales y a la comercialización ilegal de carne en Boyacá.

BOLIVIA

- El gremio de transporte pesado realiza bloqueos en varias carreteras del país en protesta por la falta de dólares y en contra de las medidas económicas aplicadas por el Gobierno de Luis Arce en los últimos meses. (foto)

URUGUAY

- Mujeres uruguayas marcharán por la principal avenida de Montevideo en una nueva edición de la marcha 'Ni una menos'. (foto) (video)

- Celebración del evento 'Welcome to the CO/LAB ERA', en el que se podrán ver proyectos de Inteligencia Artificial y Realidad Virtual Inmersiva, y al que asistirán diversas autoridades.

PERÚ

- El aeropuerto internacional de Lima estuvo cerrado durante cerca de 10 horas, entre el domingo y el lunes, debido un problema con el sistema eléctrico en la pista de aterrizaje lo que provocó la suspensión y reprogramación de al menos 120 vuelos. (foto)(video)

PANAMÁ

- Las autoridades panameñas dan inicio este lunes de manera oficial al traslado de los primeros desplazados climáticos del país a tierra firme desde una pequeña isla del Caribe, empujados por la subida del nivel del mar y el hacinamiento. (foto)(video)

DEPORTES

- Paraguay.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebra el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

- Uruguay.- Con un escudo formado por 2.000 cubos Rubik, el Colegio Español Cervantes de Montevideo celebra junto a sus alumnos el triunfo del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. (foto) (video).

- Chile.- La selección chilena de fútbol inicia entrenamientos de cara al partido amistoso frente a Paraguay por la fecha Fifa del mes de junio. EFE

