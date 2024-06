Maite Galdeano confiesa cómo ha sido su encuentro con Rubén Torres en Honduras

El pasado jueves vivimos un momento surrealista en la gala de 'Supervivientes 2024' cuando Maite Galdeano se hacía pasar por una masajista y le ofrecía sus servicios a Rubén Torres... un masaje que aprovechaba para tocar todo su cuerpo ya que, como ella había confesado previamente, le volvía loca. Este domingo, la madre de Sofía Suescun ha regresado a España y nos ha confesado que el amor ha florecido entre ambos durante su estancia en Honduras: "Muy bonito, todo muy bien, perfecto, me ha dicho que me espera a la salida, que quiere con una madura, le he encantado". Tanto es así que nos ha asegurado que el bombero "se ha enamorado como loco, me ha dicho que está muy escaldado con las relaciones jóvenes y quiere una Maite Galdeano en su vida". De hecho, nos ha confesado que el concursante de reality se ha quedado "pensando en el reencuentro con la Maite". Además, Maite también ha comentado el conflicto de Bárbara Rey con su hijo Ángel Cristo Jr. desvelando que es algo muy "duro para la madre, para él, situaciones de la vida, somos humanos y esto pasa en las mejores familias" y aprovechaba para mandarle un mensaje de ánimo a la vedette: "Ella ya sabe tiene un recorrido largo de vida, ánimo Bárbara, así es la vida".

