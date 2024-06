Erdogan critica las elecciones en el noreste de Siria y advierte de que no tolerará un estado terrorista kurdo

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha alertado de que las elecciones locales convocadas para el 11 de junio en la región de Rojava o Kurdistán sirio que considera un engaño para proclamar la independencia de Siria y convertirse en un "estado terrorista". "Estamos vigilando estrechamente las provocaciones disfrazadas de referéndum de la organización terrorista, que amenaza tanto nuestra tierra como la soberanía de Siria", ha afirmado Erdogan, según recoge el portal de noticias Medya News. "Turquía jamás permitirá la creación de un estado terrorista en el norte de Siria y en Irak. Hemos tomado las medidas necesarias frente cualquier hecho consumado y no vamos a vacilar en actuar si la situación vuelve a plantearse", ha asegurado. Erdogan se ha referido al desempeño de las milicias kurdo-árabes sirias en la derrota del Estado Islámico, pero ha subrayado que "el pretexto de luchar contra el Estado Islámico ya no tienen ningún peso para nosotros". Las elecciones del 11 de junio están convocadas en las provincias de Hasaka, Raqqa, Deir Ezzor y el este de Alepo. Desde esa zona, una declaración conjunta de 33 partidos han denunciado las "continuas amenazas" del "régimen turco" sobre una intervención y han subrayado que ninguno de los partidos que concurren a las elecciones tiene en su programa la secesión de Siria. "Los partidos y fuerzas políticas que firman esta declaración confirman que no existe ninguna intención de separarse de Siria en el proyecto de la administración autónoma que hemos creado, sino que siempre pedimos preservar y defender su unidad", han destacado.

