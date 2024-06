El "mejor Real Madrid de la historia" se da un primer baño de masas en Sol

El Real Madrid se dio el primer baño de masas este domingo en la celebración por la decimoquinta Copa de Europa ganada la noche anterior, acompañado por miles de personas en su visita a la Catedral de la Almudena y a la sede de la Comunidad de Madrid. Aunque la noche fue larga en la capital, la fiesta con los jugadores empezó esta tarde partiendo del Bernabéu algo antes de las seis, casa blanca donde terminará la jornada a partir de las diez. El autobús del equipo hizo su primera parada en la Catedral de la Almudena, con presidente, Florentino Pérez, y presidente de honor, Pirri, a la cabeza, y Nacho con la Champions en la mano. La expedición fue recibida por el arzobispo de Madrid José Cobo Cano. "No sé de qué equipo será Jesús, pero está con los futbolistas buenos, sacrificados y nobles. María acoge esta copa y la hace bendición para vosotros y toda la familia madridista", dijo Cobo Cano, destacando el deporte como herramienta para "hacer un mundo mejor" y ayudar a una "sociedad desanimada" por los conflictos. Después del discurso del arzobispo, los jugadores hicieron la ofrenda de la copa y un ramo de flores a la Virgen de la Almudena y entregaron una camiseta firmada al clérigo. De nuevo subidos a los dos autobuses, los campeones de Europa iniciaron su trayecto hacia la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Ahí, con la Puerta del Sol a reventar de gente, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, recibió al Real Madrid. Un vídeo con imágenes de la final de Wembley, las ocasiones, los goles y la celebración posterior, inició el acto, tras el cual se intercambiaron recuerdos del homenaje. El primero en tomar la palabra fue el capitán del equipo, Nacho Fernández. "Si estamos aquí son buenas noticias. Estamos muy felices, otra vez somos campeones de Europa. Se dice fácil, 15 veces, algo increíble. Seguimos haciendo historia, este club no se cansa de ganar, de ser los mejores. Ojalá sean muchas veces más", dijo el defensa, para dejar paso a la entrada en escena de Florentino. "Aquí está la decimoquinta Copa de Europa. El Real Madrid ha vuelto a conquistar el corazón de millones de personas. Nuestro club es universal, pero Madrid como siempre digo es nuestro origen y punto de partida, con los valores esenciales para la conquista que ha vuelto a emocionar a los madridistas", afirmó, agradeciendo el recibimiento y la compañía en Londres a Díaz Ayuso. "Los jugadores se dejaron el alma. El Dortmund ha sido un gran rival, les felicito, amigos de nuestro club. Las lesiones han sido un obstáculo que este grupo ha sabido superar como una gran familia. Estáis construyendo una etapa legendaria, dando alegrías que no olvidaremos nunca", apuntó, con mención especial a los cuatro jugadores que alcanzaron las seis Copas de Europa. Florentino elogió, por igualar a Paco Gento, a Nacho Fernández, Dani Carvajal, Luka Modric y un Toni Kroos a quien dedicó un mensaje especial por haber cerrado su etapa con el Madrid tras 23 títulos y diez temporadas. "Gracias, Toni Kroos, por lo que has representado dentro y fuera de los terrenos de juego", afirmó, desatando la mayor ovación del acto en la sede de la Comunidad. Además, el presidente blanco destacó al técnico Carlo Ancelotti como líder de "este equipo de leyenda", "el mejor entrenador del mundo". "Este equipo ha ganado seis 'Champions' en 10 años, es la demostración de que con este escudo nadie se rinde y somos capaces de conseguir cosas mágicas, de difícil explicación", dijo. "Ha sido una temporada impresionante, el equipo lo ha dado todo, y demuestra que sigue teniendo hambre de títulos. Por eso, este equipo trabaja ya para conseguir un nuevo sueño, que es la decimosexta Copa de Europa", terminó, reconociendo también a su afición, "la mejor afición del mundo". AYUSO: "EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO, EL MEJOR MOMENTO DE SU HISTORIA" Por su parte, Díaz Ayuso, con la camiseta que le habían regalo ya puesta, destacó una nueva hazaña del club blanco en representación de la capital. "Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la Comunidad de Madrid, en el mejor momento de su historia. Una vez más, comprobamos que el Real Madrid es un club tan madrileño como internacional, tiñendo de blanco las calles de Londres, mientras 350 millones de personas seguían el partido por televisión", apuntó. Ayuso, presente en Wembley, destacó el gol de Dani Carvajal para desatascar la final y aprovechó la mención al lateral de Leganés para recordar que el conjunto 'pepinero' está a un paso de subir a Primera. "Ser del Madrid es genial. Es un espectáculo. Es tener sueños, querer volar alto, no tener complejo a la victoria ni miedo a la derrota. Compartir con la camiseta pegada al corazón. Es lucha, belleza, sentimiento en familia, con amigos", afirmó. La presidenta tuvo también un aparte para Toni Kroos y los jugadores con seis Copas de Europa, además de para Ancelotti y Florentino Pérez, "el presidente que más éxitos ha logrado en la historia para el Real Madrid", repasando su palmarés. "Un gran estratega, una máquina de negocios, de oportunidades. Enhorabuena por traer a Madrid las mejores noticias, por asociar el nombre de Madrid con el deporte, el espectáculo y la calidad", dijo. El broche a la visita fue la oportunidad para los jugadores de asomarse al balcón de la Casa de Correos, con toda la afición entregada. Nacho volvió a ser el primero en hablar, con el agradecimiento a todos y el "campeones, campeones", igual que Dani Carvajal destacó el cántico de "reyes de Europa". Además, Kroos tuvo que dirigirse a la gente, por alusiones, en su despedida, dando las gracias por "diez años inolvidables", y Rüdiger, "el loco", Vinícius y Thibaut Courtois, se despidieron de Sol para poner rumbo al Ayuntamiento y Cibeles.

