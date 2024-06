Bagnaia reina en Mugello y Bastiani desplaza a Jorge Martín en la última curva

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Italia, séptima prueba del Mundial de motociclismo, en una cita en la que el español Jorge Martín (Ducati) se vio desplazado en la última curva a la tercera posición al ser adelantado por el también transalpino Enea Bastianini (Ducati). Mugello ofreció un final de infarto. Mientras 'Pecco' casi saboreaba la bandera a cuadros, Bastianini superaba al madrileño en la última curva para completar el doblete del Ducati Lenovo Team -que este domingo cambió el rojo por el azul en homenaje al Día de la República Italiana- y dejar con cara de circunstancias a los ocupantes del garaje del Prima Pramac Racing. Con este triunfo, 'Pecco' completa un fin de semana perfecto imponiéndose tanto al esprint como en la carrera larga, en ambos casos partiendo desde el quinto lugar de salida. Martín, que se cayó el sábado, tuvo que conformarse este domingo con un tercer puesto que reduce su ventaja al frente de la general del Mundial. Así, con 171 puntos, atesora 18 de renta sobre el bicampeón del mundo, mientras que Marc Márquez (Ducati), que se vio apeado de las posiciones de podio en la penúltima vuelta y terminó cuarto, es tercero del campeonato a 35 de Martín. Bastianini ocupa el cuarto lugar, a 57. En una salida extraordinaria, 'Pecco' Bagnaia pasó de la quinta a la primera posición, ganando cuatro puestos en apenas dos curvas, mientras que el 'poleman' Martín se tuvo que conformar con engancharse a su rueda. Además, Enea Bastianini (Ducati) superó a Marc Márquez (Ducati) para situarse tercero. Poco a poco, Bagnaia fue imprimiendo un ritmo estratosférico para distanciarse del de San Sebastián de los Reyes, que tras su caída del sábado en la esprint no quiso arriesgar más. Aun así, en el tramo final se acercó peligrosamente, pero no bastaba para arrebatarle la victoria en el Mugello. Por detrás, a seis giros para el final, el de Cervera superó a 'La Bestia' para ascender al último cajón del podio, pero a solo dos vueltas de la bandera a cuadros un toque entre ambos devolvió al catalán al cuarto puesto. Bastianini no se conformó, y a solo unos metros de la bandera a cuadros dio buena también de Martín para subirse al segundo cajón. Además, del cuarto puesto de Márquez, Pedro Acosta (KTM) concluyó quinto, Maverick Viñales (Aprilia) fue octavo y Alex Márquez (Ducati) noveno. Por su parte, Aleix Espargaró (Aprilia) terminó undécimo, justo por delante de Raúl Fernández (Aprilia), Alex Rins (Yamaha) lo hizo decimoquinto y Pol Espargaró (KTM) decimoséptimo. Joan Mir (Repsol Honda) sufrió una caída y no pudo finalizar la carrera.

