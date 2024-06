Nuria Marín habla del conflicto entre Terelu Campos y Belén Esteban

Tras las palabras de Belén Esteban sobre Terelu Campos en el programa de TVE con Marc Giró asegurando que "ni está ni se la espera" y que ella "no le abriría la puerta" para que comenzase a colaborar en 'Ni que fuéramos Shhh'... y contestación de la hija de María Teresa Campos, parece que la guerra está servida. La hermana de Carmen Borrego se mostró muy indignada por las palabras de su excompañera en 'Mañaneros' y aseguró que ninguno de ellos se había preocupado por su situación personal. Además, arremetió contra la Esteban confesando que ella no tenía las mismas condiciones contractuales que los demás. Esta semana hemos podido hablar con Nuria Marín y le hemos preguntado por este enfrentamiento. Muy sincera, nos ha asegurado que "les considero súper buenas compañeras, tanto a Belén como a Terelu" porque "he trabajado con las dos, con Belén he trabajado más tiempo, pero como compañeras son intachables las dos". Quitando hierro a lo que ha sucedido, la presentadora de televisión comentaba que "en el universo 'Sálvame' muchas veces hay confrontación", pero no hay porqué preocuparse porque "siempre hay espacio para la concordia". Por último, Nuria reflexionaba sobre lo sucedido en los últimos meses y recomendaba a la hija de María Teresa Campos, y a todo el mundo en general, que no cierre ninguna puerta profesional: "Yo creo que sinceramente hoy día hay muchas ventanas donde darse a conocer y a mí, personalmente, la vida me ha enseñado que nunca hay que menospreciar absolutamente nada. Nunca, nunca, entonces yo todas las puertas que pueda abrir, yo las abriría".

