Martín se lamenta de la caída

Madrid, 1 jun (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) se lamentó de la caída que sufrió en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP y reconoció que "un día le toca a uno, un día otro, al final es el primer cero que hago en una sprint, que más tarde o más temprano tenía que llegar y ha sido hoy".

"Prefiero que sea un día con malas sensaciones, que no me encuentro bien, que un día bueno, pero está siendo un fin de semana difícil, en el que no me encuentro bien con la parte delantera de la moto, mañana tenemos que hacer un cambio, que yo creo que hay algo grande que no sabemos aún, pero que tenemos que mejorar para mañana, porque después de dos vueltas ya noto como que la rueda estuviese súper usada y no es normal tener estas sensaciones, pero esperemos poder dar el paso", explicó Jorge Martín sobre sus problemas técnicos.