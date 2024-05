Luis Alfonso de Borbón desvela si se ha encontrado con su madre en Madrid

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas no se han querido perder el 93 cumpleaños de Victoriano Valencia y han acudido a la fiesta que su hija, Paloma Cuevas, ha organizado en su casa con sus seres queridos. Muy feliz, el empresario ha hablado con los medios a su llagada y nos ha respondido a una de las preguntas más esperadas. Luis Alfonso nos ha asegurado que su madre, Carmen Martínez Bordiú, está muy feliz viviendo en Portugal: "Yo creo que está tranquila, está contenta allí y tiene la suerte de poder venir cuando quiera" porque "aquí tiene su casa, que es la mía, o la casa de amigos, o de amigas, o de familiares, o sea que no hay ningún problema". Además, ha querido acabar con todos los rumores que ha habido estos días y ha aclarado que "yo también la he visto" y la ha encontrado "muy bien, muy contenta, muy feliz, guapísima y muy bien, también con salud". Por otro lado, el empresario nos ha desvelado que "es posible" que vaya a los conciertos de Luis Miguel y ha confesado que solo puede decir que "canta muy bien y que es una muy buena persona". Tras verle de lo más enamorado hace unos fines de semana en un concurso de hípica junto a su mujer y sus hijos, nos ha desvelado que sigue teniendo los mismos sentimientos por ella que el primer día: "¿Qué voy a hacer de mi mujer, eh? Se me cae la baba solo de escuchar y hablar de ella". Por último, el Duque de Anjou nos hablaba maravillas de Victoriano Valencia en su 93 cumpleaños: "Ante todo, es una bellísima persona, muy amigo tanto de mi abuelo como de mi padre. Y luego, gran torero, yo creo que fue, si no el primero, de los primeros toreros que, digamos, se sacaron una carrera universitaria, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, pues padre de paloma, íntima amiga de todos nosotros, de mi mujer, mío, de todo el mundo y, bueno, gente muy buena y que se les quiere mucho".

