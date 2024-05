Hamás difunde un vídeo con la voz de una rehén secuestrada durante los ataques del 7 de octubre

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han difundido este viernes un vídeo con la voz de la rehén Noa Argamani, una joven de 26 años secuestrada el pasado 7 de octubre por la milicia palestina durante la celebración del festival de música electrónica Supernova. El rostro de Argamani no aparece durante la grabación, si bien los medios israelíes han identificado su voz. "No dejen nuestro destino en manos de Netanyahu (el primer ministro israelí) y del consejo de guerra", se la oye decir, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a la milicia palestina. El Foro de las Familias de los Rehenes y de los Desaparecidos ha señalado en un mensaje en la red social X que no es necesario "ningún vídeo de propaganda de Hamás para hacerse eco de los llamamientos" al Gobierno que piden un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El paradero de Argamani ha sido fuente de especulación después de que circulase un vídeo en redes sociales tras los ataques de Hamás en el que un grupo de personas se la llevaba por los brazos y la separaba de sus amigos y su pareja.

