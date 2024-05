Isabel Pantoja llega a Mérida haciendo oídos sordos a la boda de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz

Isabel Pantoja está más arrolladora que nunca con su gira 50 años por toda España. Si el fin de semana pasado la vimos en Zaragoza, este sábado la veremos en Mérida y... ¡ya se encuentra allí! Ha llegado esta tarde, con su inseparable hermano Agustín y sus amistades más cercanas. Impasible, sin hacer ninguna declaración y apenas inmutarse al ser preguntada por la boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, la cantante llegaba al hotel donde se va a alojar estos días en Extremadura y se mostraba especialmente cariñosa con unos niños hijos de una amiga, a quienes no dudaba en besar y abrazar. Mientras que ella accedía al lugar, su hermano se encargaba de supervisar el coche mientras que los botones recogían el equipaje de la tonadillera. De esta manera, parece que a la artista le es indiferente lo que su expareja haya hecho en este duro momento de su vida. Tras conocer que Julián y Mayte se habían dado de nuevo el 'Sí, quiero' muchos aseguraron que Pantoja sería la única persona que podría impugnar ese matrimonio al ser 'pareja de hecho' del que fuera alcalde de Marbella... pero lo cierto es que ella lo que firmó fue un acta notarial en el que aseguraba que era pareja de él cuando este ya estaba en prisión. Esto no tendría valor ninguno como documento que certificase que son pareja de hecho, por lo que ella no podría impugnar nada en caso de que quisiera hacerlo... aunque la verdad es que la cantante está centrada en sus shows y parece que este tema lo tiene más que olvidado.

Compartir nota: