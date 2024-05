Finaliza sin veredicto el primer día de deliberaciones del juicio de Trump por soborno a 'Stormy Daniels'

El primer día de deliberaciones del jurado en el juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump ha finalizado este miércoles sin veredicto, ya que han pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez. Los doce miembros del jurado que decidirán por unanimidad el destino de Trump han estado reunidos durante casi cinco horas y reanudarán las deliberaciones este jueves a las 9.30 horas (hora local), según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Este jurado debe deliberar si el magnate es culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno 'Stormy Daniels' para comprar su silencio. El expresidente ha afirmado después de que el jurado empezara a deliberar en su caso que ni Teresa de Calcuta podría haber superado su juicio penal: "La Madre Teresa no habría podido derrotar estas acusaciones. Están amañadas. Todo está amañado", ha declarado. Además, ha reiterado que este caso es una caza de brujas para impedir que gane las elecciones presidenciales, ya que es el precandidato republicano para los comicios que se celebrarán en noviembre y en los que se enfrentará al actual presidente, Joe Biden. El juez Juan Merchan estuvo instruyendo horas antes al jurado sobre la ley. Explicó ante el tribunal de Manhattan que para determinar la culpabilidad del magnate el jurado puede basarse en la ley sobre financiación de campañas electorales, en la legislación sobre registros comerciales o en las normas tributarias. Merchan también recordó a los miembros del jurado que deben dejar de lado sus prejuicios la decidir el destino del acusado. "Un jurado justo es una persona que cumplirá su promesa de ser justo e imparcial y que no permitirá que el veredicto se vea influenciado por un sesgo o prejuicio a favor o en contra de una persona que compareció en este juicio", sostuvo. Esto se produce después de que en la víspera tanto la defensa de Trump como la Fiscalía presentaran ante el tribunal los alegatos finales en el marco de un polémico caso que se remonta a la supuesta relación extramatrimonial que mantuvieron el magnate y la ex actriz porno, a la que intentó sobornar para que guardara silencio. El antiguo mandatario estadounidense ha sido multado en numerosas ocasiones durante el juicio por saltarse la orden de silencio que impuso Merchan en su contra debido a los comentarios del magnate contra testigos en sus redes sociales, especialmente contra su antiguo abogado, Michael Cohen, quien efectuó el pago. Trump tiene otros casos judiciales pendientes por negligencia en el uso de documentos confidenciales después de que se encontrasen numerosas cajas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, así como por sus intentos intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2020.

