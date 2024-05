Borrell transmite al jefe de la UNRWA su rechazo a etiquetar a la organización como "grupo terrorista"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha transmitido este miércoles al comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, su rechazo a etiquetar al organismo como "grupo terrorista" después de que el Parlamento israelí haya dado su respaldo preliminar a una propuesta de ley para calificarla como tal. "Rechazamos cualquier intento de etiquetar a la UNRWA como organización terrorista. Sigue siendo una fuente de vida indispensable para los palestinos", ha publicado el jefe de la diplomacia europea en su cuenta de la red social X. Durante su encuentro, ha reiterado su apoyo al "trabajo y al equipo" del organismo, y ha anunciado que el próximo paquete de financiación de la Unión Europea "está en camino". "(Lazzarini) no tenía más palabras para describir la situación en Gaza. Día tras día, la muerte sigue desfilando. La gente no solo pierde la vida: se destruye la esperanza y el tejido social. Debemos poner fin a una tragedia que ofende nuestra conciencia y humanidad", ha añadido. Por su parte, el comisionado general ha agradecido a Borrell su "compasión y apoyo" tras contarle como "se ha destruido el tejido social" y como existe un "riesgo de sembrar el odio en las generaciones venideras" de palestinos. Israel ha aumentado durante los últimos meses sus críticas a la UNRWA y ha pedido incluso el fin de su mandato y la sustitución de sus labores por parte de otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, algo que Naciones Unidas ha descrito como inviable debido a la relevancia de la agencia en la entrega de asistencia a la población en Palestina y los refugiados palestinos en la región. La UNRWA fue creada a raíz del establecimiento del Estado de Israel en 1948 a través de la resolución 302 de la Asamblea General de la ONU e inició operaciones en mayo de 1950. Ante la falta de un acuerdo al asunto de los refugiados palestinos desde entonces, su mandato ha sido renovado hasta junio de 2026. La agencia da servicio a los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados y a los refugiados en la región. En el momento de inicio de operaciones respondía a las necesidades de unas 750.000 personas, si bien a día de hoy lo hace para alrededor de 5,9 millones de palestinos, según recoge en su página web. Los servicios de la UNRWA abarcan los sectores de educación, sanidad, servicios sociales, asistencia de emergencia, microfinanzas e infraestructura en los campamentos de refugiados, por lo que la ONU considera que su labor es esencial de forma directa y a través de la facilitación de infraestructuras y redes para facilitar el trabajo de otras agencias y ONG.

