Ángel Cristo Jr. responde a su madre tras el vídeo en redes sociales

Ángel Cristo Jr. aseguraba esta semana que en numerosas ocasiones, durante su adolescencia, su madre le dejaba sin comer y, tras estas escandalosas declaraciones, Bárbara Rey colgaba a sus redes sociales un vídeo con el que mostraba la cena que le había preparado a su hija Sofía. Después de esto, parece que el pulso entre madre e hijo no va a finalizar nunca, ya que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha contestado de nuevo a la vedette. Lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press al ser preguntado por este gesto de su madre y su respuesta ha sido muy clara: "No sería la primera vez que solo cocina para mi hermana", reafirmando así lo que ya dijo hace unos días. Sin embargo, al preguntarle por la exclusiva que ha dado Ana Herminia este miércoles, Ángel se hacía el despistado: "Todavía no la he visto, os lo prometo". Eso sí, ella ha querido dejar claro que "cuando llegue el momento" contarán todo lo que saben porque "la verdad solo tiene un camino". Tras darse el 'Sí, quiero' en Honduras en directo para toda España, Ángel y Ana no descartan hacerlo de forma oficial aquí... pero no será para este verano, ya que no quieren hacerlo en temporada estival: "Lo antes posible, lo que sí os digo que con calor no".

Compartir nota: