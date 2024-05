La reina Letizia rescata de su armario su blusa más original

Un día más la reina Letizia ha reaparecido en solitario para cumplir con uno de los compromisos insitucionales habitual en su agenda, la Final del Concurso de Monólogos Científicos 'Sólo de Ciencia' que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Soportando las altas temperaturas en la ciudad, doña Letizia eligió un look de lo más sencillo con el que le dejó todo el protagonismo a una blusa que ya formaba parte de su armario. Esta pieza se trata de un diseño de la firma Massimo Dutti que ya le vimos durante la inuguración de la Feria de Arco el pasado mes de febrero. Con detalles en tres dimensiones en blanco y nude, sin mangas y cuello redondo, la Reina la combinó con un sobrio pantalón en los mismos tonos y sus habituales zapatillas de Vivobarefoot de las que no se separa desde que sufrió la rotura de la falange del dedo corazón del pie derecho. En cuanto a los complementos, doña Letizia eligió un sencillo bolso también de Massimo Dutti perteneciente a la colección primavera-verano 2022 y que no le habíamos visto hasta ahora. Como joyas, lució unos sencillos aros dorados pertenecientes a la firma 'Alhaja Cult Store' bajo el nombre de Flamenco.

