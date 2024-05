Última hora del estado de Curro Romero ante su inminente operación tras romperse la cadera

Momentos complicados para Curro Romero, que el domingo ingresaba de urgencia en el hospital Virgen de La Macarena de Sevilla tras romperse la cadera, en concreto la cabeza del fémur, en un accidente doméstico ocurrido el pasado 24 de mayo. Tal y como ha confirmado su mujer, Carmen Tello, el estado del 'Faraón de Camas' es bueno, aunque no será operado hasta mañana miércoles puesto que los médicos han aconsejado esperar por la medicación que toma para el corazón. El viernes, al levantarse sin ayuda tras terminar el desayuno en su residencia de la capital andaluza, el extorero, de 90 años, se tropezó y cayó al suelo. Pensó que se trataba de un golpe sin importancia, pero con el paso de los días el dolor iba en aumento y aunque en un principio se resistió a ir al médico y continuó con su vida normal -de hecho 24 horas después viajó a Madrid para ver el Real Madrid-Betis en el Santiago Bernabeú- su mujer le convenció para ir al hospital. "Decía que no era nada, que sería una fisura y que se arreglaría sola. Me contaba que cuando estaba sentado le dolía menos y que podía aguantar. Yo le hacía caso porque Curro, a lo largo de su vida taurina, ha tenido temporadas con dolores muy fuertes y seguía toreando. Es un hombre muy duro acostumbrado al dolor" ha relatado Carmen Tello a 'Vanitatis', revelando que hasta los médicos se sorprendieron de que su marido hubiese "soportado tanto". Desde el domingo Curro está ingresado en el Virgen Macarena y, aunque animado, la que fuera mejor amiga de la Duquesa de Alba asegura que está aburrido de la espera y que pasa las horas como buenamente puede entre las visitas de familiares y amigos, y la televisión- Será este miércoles por la mañana cuando el diestro, que en 2020 superó un cáncer de laringe y ha atravesado diferentes problemas de salud, pase por quirófano. Y en cuanto pase la operación está previsto que reciba el alta hospitalaria para comenzar de inmediato con la rehabilitación en su domicilio. A su lado, incansable, Carmen, con la que contrajo matrimonio civil en 1983 y por la iglesia, 20 años después de darse su primer 'sí quiero', el 18 de diciembre de 2023. Y aunque no oculta su preocupación por este nuevo bache en la 'mala salud de hierro' de su marido, está convencida de que todo saldrá bien y Curro retomará pronto la normalidad.

