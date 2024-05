Llados triunfa en Madrid con un Lamborghini dorado y causa un gran revuelo entre sus fans: "Yo siempre estoy ganando"

El polémico influencer Amodeo Llados ha revolucionado las calles de Madrid, ya que ha tenido que visitar la capital con motivo de una de sus famosas 'masterclass'. Una charla bautizada como "Masterclass para crear la vida de tus sueños" que se celebró en el casino de Aranjuez y que dio mucho que hablar, ya que hizo pagar a 150 personas en torno a 1000 euros - aunque los clientes VIP pagaron casi cinco veces más - y posteriormente se les puso a hacer burpees. Con más de dos millones de seguidores en Tik Tok, Llados se ha hecho famoso por sus controvertidos consejos de superación dirigidos a los jóvenes, donde les anima a dejar los estudios, a hacer ejercicio a las cinco de la mañana y a abandonar a sus familiares y amigos para lograr el éxito en la vida. El equipo de Europa Press ha podido hablar con el influencer, quien ha saludado amablemente a todos los fans que se acercaron a él. Este gesto de simpatía fue correspondido con un gran cariño por parte de sus seguidores, algo que Llados explica con sencillez: "Cuando ayudas a la gente, la gente está agradecida". Por otro lado, se ha sorprendido de la amabilidad de la prensa ya que asegura que normalmente no recibe un buen trato por parte de los medios de comunicación: "Es la primera vez en la historia que la televisión me trata bien". "No sé quién eres, pero me caes bien. Yo soy luz y ellos son la oscuridad", confiesa Amadeo refiriéndose a los otros medios. Además, no perdió la ocasión para predicar su polémico discurso: "Ganando, yo siempre estoy ganando. Repartiendo amor, fe, que es lo que necesita el mundo. Necesita gente que gane y muestre cómo se gana y que los chavales no se droguen, no se hagan de fiestas, se levanten pronto y sean un gran ejemplo". Finalmente, el madrileño abandonaba la zona subido en un estrambótico Lamborghini dorado junto a su mujer, Thalia García Moran.

Compartir nota: