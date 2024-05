Ángel Cristo, sin pelos en la lengua, responde a la demanda de Bárbara Rey y sentencia a Arantxa del Sol

¡Primeras declaraciones de Ángel Cristo Jr. en su 'vuelta a la realidad'! Tras su expulsión de 'Supervivientes 2024' por motivos disciplinarios el pasado martes, el hijo de Bárbara Rey ha reaparecido públicamente en el plató de 'Conexión Honduras' este domingo y, como esperábamos, ha dado la cara tras su polémica actitud, ha entonado el mea culpa y se ha emocionado hasta las lágrimas al hablar de su paso por el reality. Y a su llegada a casa tras la gala acompañado como no podía ser de otra manera por su novia Ana Herminia, Ángel ha derrochado amabilidad con la prensa y, además de regalar a los reporteros y cámaras que le aguardaban una cinta roja como la que ha llevado en la frente desde que comenzó la aventura, ha hablado largo y tendido sobre todos los frentes abiertos que tiene: Su (nula) relación con Arantxa del Sol -que como ha revelado en su entrevista con Sandra Barneda le dio hasta 3 puñetazos y de la que tiene claro que no quiere saber nada-; qué pasará con Aurah Ruiz tras su durísima pelea; y su reacción a la demanda que su madre, Bárbara Rey, ha anunciado que le va a poner por sus declaraciones. Precisamente de la vedette se ha acordado nada más bajar del coche cuando, con una sonrisa, ha pedido paciencia pidiendo a los periodistas que le dejasen bajar la maleta del coche y les atendería a todos. "No os preocupéis. Hay una cosa... Hay una cosa buena que mi madre me enseñó una vez. Y es que a la prensa se la trata bien. Y es de las pocas cosas que me enseñó buenas" ha afirmado con ironía, respondiendo con un "muchas cosas, exacto", cuando le hemos comentado que le habrá enseñado muchas cosas además de atender con educación a la prensa. A su lado, una feliz Ana Herminia por haberse reencontrado con Ángel después de una semana especialmente complicada por su expulsión. "Siento mariposas" ha confesado, asegurando que ve a su pareja más guapo que nunca y que le encantaría poder tener un hijo con él: "Ojalá hijo, tengo 45 años..." se ha lamentado. Explicando que su bidente -que no tridente porque tiene dos puntas- "es la lanza de la justicia" y de ahí que no se separase de él durante todo el reality, el hijo del domador ha aclarado en primer lugar las informaciones que aseguran que tuvieron que llamarle la atención en el avión a Honduras por ir fumando. "Tuve que usar el IQOS una vez, pero tengo que deciros que... Me regañaron dos veces, y la segunda vez fue a Arantxa" ha explicado, dejando entrever que no fue él el único que se 'saltó' las normas durante el viaje. Respecto a cómo se encuentra ahora mismo, Ángel ha revelado que "me acaban de devolver el móvil, y no lo voy a encender, porque... Es que ni me hace falta", dejando entrever que no le importa lo que haya pasado durante su ausencia o si alguien haya intentado ponerse en contacto con él. "Lo primero que voy a hacer es comprarme un jamón. Espero que no hayan vendido todos los jamones" ha añadido con ironía, asegurando que no le va a costar "para nada" volver a la rutina pero sí "salir a la calle". "Antes la verdad es que me encantaba ir en metro y que nadie me conociese, pero bueno son cosas que es lo que hay" comenta. Respecto a su pelea con Aurah Ruiz -que precipitó su expulsión de 'Supervivientes'- Ángel cree que "todos allí pasamos momentos muy duros y a veces es normal que perdamos la cabeza. Entonces yo no le voy a tener en cuenta nada de eso porque... Me van a criticar, pero es que si me piden que diga la verdad en directo, yo creo en Dios y perdono". "Sé que con Aurah yo me voy a llevar bien en un futuro, no creo que haya ningún problema. De verdad, simplemente yo entiendo las cosas que pueden pasar allí, eso solo se sabe estando allí dentro, vivimos cosas muy duras y puedo entender que en un momento dado decimos cosas que nos sentimos y luego nos arrepentimos, al igual que me pasó a mí" asegura. Sin entender que se le haya llamado calculador, estratega o montajista, el hijo de la vedette defiende que "nunca he estado en un reality, nunca he hecho ningún montaje, de verdad". "Eso lo sabéis todos, yo nunca he vendido nada y yo lo único que he hecho es contar mi vida, que la gente dice que es que he hablado de mi familia, no, yo he contado lo que yo he vivido y por desgracia ha sido con mi familia" reconoce. Y ha sido al preguntarle por la demanda que Bárbara ha confirmado que le ha puesto por sus declaraciones sobre ella cuando Ángel ha reaccionado sorprendido, pero sin miedo a verse las caras en los tribunales con su madre: "¿Me ha puesto una demanda? Pues mira, ya tengo otra, pero mira, de verdad que es que es absurdo, es que cuando uno va ante un juez, jura decir la verdad. Así que vamos a decir todos, la verdad". "Cómo voy a tener miedo si ya mi madre me ha sentado en el banquillo varias veces. Yo ya voy a un juzgado y es como si voy ahora mismo a mi casa, claro" ha dejado claro. Más contundente todavía se ha mostrado cuando le hemos preguntado si hay posibilidades de reconciliación con Arantxa del Sol. "No se trata de perdonar, es que hay personas que no me importan. Y de hecho yo... No, sinceramente, te digo la verdad. Espero que algún día le den un programa en alguna autonómica... No sé, espero que... yo con Arantxa no voy a volver a hablar nunca. Yo con ella me he portado súper bien. Y hay un punto que no se debe pasar, que es la violencia. Entonces, por eso yo a Aura la perdono. Porque en algún momento todos podemos decir cosas que no sentimos, pero Arantxa del Sol me ha pegado" ha sentenciado con dureza. "Arantxa del Sol se quedó en la época de las Mama Chicho. Y en ningún momento se ha dado cuenta de que... El Telecinco de ahora no es el de 'las Mama Chicho me toca'" le ha dado la puntilla, muy crítico con la presentadora. Por delante, un futuro iusionante con Ana Herminia, de la que no se quiere volver a separar: "Ya no le puedo decir cosas más bonitas. Es mi mujer. Ahora nos vamos a casar de verdad. No hay fecha, pero espero que no sea en un momento que haga mucho calor. Yo pedí casarme siete veces con Ana. Entonces pues imagínate".

