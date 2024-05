Ángel Cristo no entiende la actitud de su madre: "Relacionar una cinta roja con algo malo..."

El cruce de acusaciones mediático entre Ángel Cristo y su madre Bárbara Rey continua tan solo horas después de que el concursante de 'Supervivientes' haya retomado su vida en Madrid. Después de que su propia madre le recriminara el uso del pañuelo rojo que ha lucido durante todo el concurso, Ángel ha dejado claro que para él tenía un significado muy especial y no entiene la asociación que ha hecho su madre con ese detalle y su padre. "Relacionar una cinta con algo malo... Mi padre llevaba calzoncillos y yo ahora llevo calzoncillos, espero que eso no sea malo" sentenciaba Ángel ante los micrófonos de Europa Press cuando le preguntábamos por las recientes declaraciones de su madre. Por su parte, el concursante insistía: "El lazo rojo me recuerda y me recordaba a mi padre, él de los muchos trajes que usaba para los leones, era uno de ellos, desde incluso antes de conocer a mi madre. Si buscáis los números de circo de mi padre en internet le vais a ver en algunos de ellos con su cinta roja". Inseparable de su pareja Ana Herminia con la que la volvíamos a ver, Ángel también hablaba del momento que vive su hermana Sofía Cristo a la que le desea todo lo mejor. "Yo lo único que puedo decir de mi hermana es que ella está en una lucha interna constante desde que se recuperó y yo no quiero que ella en ningún momento nada le pueda afectar y pueda tener alguna recaída" dejaba claro sobre el posicionamiento que ha tomado Sofía junto a Bárbara. "Yo sé que ella está fuerte pero también hay que entender que ella debería alejarse de todo lo que le cause estrés" añadía sobre el complicado momento familiar que están viviendo. Ante las insinuaciones de su madre de que él no estuvo al lado de su padre cuando este más lo necesitaba en la recta final de su vida, Ángel se ha mostrado rotundo: "Yo he estado al lado de mi padre muchísimas veces y otras veces no porque yo también tenía que salvarme a mí mismo y tenía que huir".

