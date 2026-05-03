El Ejército israelí mata a tiros a un palestino y hiere a otros cuatro durante una incursión en Nablús

Un palestino ha muerto y otros cuatro han resultado heridos a manos del Ejército israelí al despejar a tiro limpio a grupos de jóvenes que, aseguran los militares, estaban tirando piedras a sus militares que estaban protagonizando una nueva incursión en la ciudad cisjordana de Nablús.

El fallecido ha sido identificado como Naif Firas Ziad Samaro, de 26 años, que resultó alcanzado por un balazo en la cabeza. El resto de los heridos, entre los cuales hay dos niños, recibieron balazos en la pelvis y en el pecho, según ha denunciado el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina a la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

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Además, otras diez personas han resultado afectadas por los gases lacrimógenos que también dispararon los militares israelíes tras irrumpir en la ciudad desde el puesto de control de Deir Sharaf antes de lanzar una redada en el campamento de Al Ain y en una galería comercial de la calle Sufian.

El Ejército israelí se ha limitado a confirmar un "violento altercado" en el que "varios terroristas arrojaron piedras contra las fuerzas, lo que representó una amenaza para ellas".

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"Las fuerzas respondieron con medidas para dispersar a los manifestantes y, posteriormente, con disparos para neutralizar la amenaza y dispersar a la multitud. Se registraron varios heridos", ha manifestado el Ejército israeli.