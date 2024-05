Zelenski acusa a Putin de querer "perturbar" la conferencia de paz sobre Ucrania al "temer lo que pueda traer"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de querer boicotear el encuentro de alto nivel sobre la paz en Ucrania los próximos 15 y 16 de junio en Suiza, alegando que el mandatario teme las posibles consecuencias de esta reunión. "Putin no sólo quiere perturbar la Cumbre de Paz y trata de hacer mucho con ese fin, sino que también teme lo que la Cumbre pueda traer", ha expresado Zelenski durante su discurso vespertino diario. Este temor se debe, en palabras del líder ucraniano, a que "el mundo es capaz de obligar a Rusia a entrar en paz y a cumplir las normas de seguridad internacionales". "Rusia no tiene nada que oponerse a la mayoría mundial: a pesar de todas las mentiras de Putin, él depende de su entorno, en el sentido amplio de la palabra", ha agregado a este respecto. En la misma línea, Zelenski ha señalado que el presidente de Rusia "también depende del entorno internacional", subrayando que "nadie en el mundo está interesado en esta guerra, excepto el agresor" y que "todo el mundo es consciente de ello". "La Cumbre de Paz es un formato que no permitirá que Putin siga mintiendo. Y sin sus mentiras, no es absolutamente nada", ha sentenciado Zelenski, quien ha agradecido "a todos (los que) en el mundo están ayudando a organizar" el encuentro y "están mostrando su liderazgo para acercar la paz real". Las palabras del presidente ucraniano llegan después de que Putin reconociera que está abierto a negociar un posible cese de las hostilidades en Ucrania, pero solo si el resto del mundo reconoce la soberanía rusa sobre las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, incorporadas a Rusia en una serie de referéndums declarados como ilegales por Ucrania y sus aliados.